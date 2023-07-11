استقرت أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية والمصانع المصرية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 11 يوليو، ليتراوح متوسط سعر طن الأسمنت ما بين 1800 و1650 جنيهًا للطن وهذه الأسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان.

يهتم المواطنون بأسعار الأسمنت؛ لأنه يعتبر من أكثر القطاعات المهمة والمؤثرة وهو سوق العقارات "قطاع التشييد والبناء"، فالزيادة في سعر طن الحديد، تتبعها زيادة في أسعار العقارات وتكاليف البناء.

تقدِّم لكم "بوابة الوفد" تحديثًا يوميًا أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية على حسب أسعار كل شركة، أو مصنع للأسمنت في السوق المصرية، وإليكم آخر أسعار الحديد.

أسعار الأسمنت في مصر:

أسعار الأسمنت

بلغ متوسط أسعار الأسمنت فى شركة العربية للأسمنت "المسلح"، 1750 جنيه للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت الشركة العربية للأسمنت "النصر" 1700 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت وادي النيل "وادي النيل" عند مستوى 1680 جنيهًا.

حققَّ متوسط أسعار الأسمنت فى لافارج "المخصوص"، سعر 1700 جنيهًا للطن، بينما سجَّل متوسط سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت "السهم"، عند سعر 1680 جنيهًا للطن، في حين بلغ متوسط سعر أسمنت "السويدي"، نحو 1800 جنيه للطن.

ووصل متوسط أسعار الأسمنت فى حلوان، مستوى 1710 جنيه للطن، وسجَّل متوسط سعر أسمنت سيناء "سيناء 42.5"، عند مستوى سعر 1690 جنيهًا للطن.

فيما بلغ سعر متوسط سعر سينا للأسمنت الأبيض العادة، عند 3600 جنيه للطن، وسعر سينا للأسمنت الأبيض "السوبر"، 3450 جنيهًا للطن، ورويال المنيا للأسمنت الأبيض "سوبر رويال"، عند 3500 جنيه للطن، و"رويال العادة" 3550 جنيهًا للطن، أما أسمنت حلوان المنيا "الواحة الأبيض"، فبلغ سعره 3550 جنيهًا للطن.

أسعار الجبس

أسعار الجبس

استقر أسعار الجبس، إذ سجل جبس العامرية 1300 جنيه للطن، وسجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن، بينما سجَّل جبس المعمار 1350 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 1400 جنيه للطن، وجبس سيناء 1400 جنيه للطن.

أسعار الحديد فى الأسواق

أسعار الحديد

شهدت أسعار الحديد في الأسواق المحلية والمصانع المصرية تبايناً خلال تعاملات، اليوم السبت 8 يوليو، ليتراوح متوسط سعر طن الحديد ما بين 38800 و37000 جنيه للطن وهذه الأسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان.

استقرت أسعار الحديد ليسجَّل متوسط سعر حديد عز 38 ألفًا و800 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين مستوى 37 ألفًا و800 جنيه للطن، وحديد العتال نحو 37 ألفًا و500 جنيه للطن، وحديد عطية 37 ألف جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي إلى 36 ألفًا و800 جنيه للطن.

فيما بلغت أسعار حديد بشاي 38 ألفًا و200 جنيه للطن، وسجلت متوسط أسعار حديد سرحان 36 ألفًا و500 جنيه للطن، وبلغت أسعار حديد مصر ستيل عند مستوى 37 ألف جنيه للطن، و أسعار حديد العشري عند مستوى سعر 37 ألفًا و100 جنيه للطن، وحققَّ متوسط سعر حديد الكومي عند سعر 37 ألف جنيه للطن.