وليد عبدالوهاب: استاد القاهرة جاهز لاستقبال القمة

أكد وليد عبدالوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة الدولي، أن هناك تطور واضح بالنسبة للاستاد ويتم إنشاء بعض المولات التجارية، من أجل مواكبة التطور في ظل الاهتمام الكبير من المسئولين خلال الفترة الماضية، وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة والذي يتابع كل الأمور الخاصة في الاستاد.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "مواجهة الأهلي والزمالك مهمة بالنسبة لنا، وهناك استعدادات جيد والجهات الأمنية دائما تبذل قصارى جهدها، وأتمنى أن تخرج بشكل جيد وتليق من الكرة المصرية، وكل الأمور تم الاستعداد لها وأصبح هناك وعي وثقافة والأمور مختلفة عن السنوات الماضية، والمشجع أصبح يأتي قبل اللقاء بساعة أو ساعتين".

وأضاف: "الملعب سيتم فتحه من الثالثة عصرًا لاستقبال الجمهور، وسنقوم بالالتزام بالأعداد وأي مشجع يحمل تذكرة سيدخل اللقاء، والأمور أصبحت سهلة وأعتقد أنه لن يكون أي مشكلة للجماهير".

وواصل: "خاطبنا الرابطة واتحاد كرة القدم، بشأن استقبال المباريات، وننتظر تحديد آخر مباراة في الدوري من أجل صيانة استاد القاهرة".

وأكمل: "سنقوم بتطوير وصيانة كاملة لـ المركز الصحفي، على أعلى مستوى، والتعديلات الخاصة بدوري السوبر الإفريقي تخص مقصورة الاعلاميين، وخلال شهر سيتم الانتهاء من كافة التعديلات وسوف تكون هناك لجنة لرؤية التعديلات".

وليد عبدالوهاب: لا يوجد لنا مديونيات لدى الأندية

وزاد: "لا يوجد اي ملاحظات من لجنة الكاف على ارضية الملعب، وكل الأمور كانت تخص في مقصورة الاعلاميين فقط، خصوصا في ظل تطور التقنيات الجديدة، ولابد أن نواكب تلك التطورات".

وأتم: "لا يوجد أي مديونية من هيئة استاد القاهرة لدى الأندية، وقمنا بتحصيل كافة المستحقات المالية، حتى مواجهة البنك الأهلي وبيراميدز، ونحصل على الأموال مقدمًا، ونقوم بتطبيق ذلك مع الأهلي والزمالك، ويقومون بالدفع قبل المشاركة في المباريات".