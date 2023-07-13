محمد عبدالجليل يكشف لـ الوفد نقاط قوة الأهلي قبل القمة 126

يري محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق أن الاستقرار وتقديم كرة قدم جماعية هي أبرز مميزات الأهلي مؤكدا أن المارد الأحمر هو الأقرب للفوز بلقاء القمة غدا والذي سيقام على استاد القاهرة الدولي .

وقال محمد عبدالجليل في تصريحات خاصة للوفد: "الأهلي الأقرب للفوز بمباراة القمة غدا ، وأتوقع أن يقدم الفريقين مباراة جيدة وصعبة فكليهما يتمتع بمستوي جيد ، ولكن كفة الأهلي الارجح كونه يمتلك استقرار داخل الإدارة والفريق ".

وأضاف " : لاعبو الأهلي حاليا على أعلي مستوي ويقدمون أفضل ما لديهم ، لذلك اليد العليا للمارد الأحمر فجيمع خطوط الفريق متكاملة والزمالك يعاني من مشكلة الدفاع ومن الممكن أن يتلقي الأبيض اي هدف بسهولة" .

وتابع نجم الأهلي السابق: " ميزة الأهلي أن جميع اللاعبين يقدمون كرة جماعية ، ويتمتعون بالهدوء واستغلال الفرص وهما ما يميزهم عن الزمالك ".

محمد عبد الجليل: غياب اليو ديانج غير مؤثر على الأهلي

وواصل حديثه ". غياب أليو ديانج غير مؤثر فمروان عطية والسولية قادرين على تعويض النجم المالي "

وأتم حديثه : " بالطبع صفقة إمام عاشور إضافة مميزة للأهلي في ظل استعدادا المارد الاحمر لعدد كبير من البطولات خلال الفترة القادمة فالاحمر يحتاج لتعويض غياب حمدي فتحي بلاعب من طراز عالي كإمام ".