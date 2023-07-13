رمضان السيد: مواجهة الأهلي والزمالك ستشهد أهداف كثيرة

أكد رمضان السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة الأهلي والزمالك تظل خارج الحسابات، رغم أنها ستكون بعيدة عن الضغوط النفسية والعصبية بعد تتويج المارد الأحمر باللقب واحتلال الفريق الابيض للمركز الثالث، متمنيًا أن تشهد أداءًا جيدًا من جانب الفريقين.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "أتمنى أن تشهد مباراة الأهلي والزمالك أهداف، وتخرج بمستوى يليق بالفريقين، وأوسوريو مدرب الزمالك يلعب بشكل هجومي واضح مع الفريق خلال الفترة الماضية، ولا أعتقد أنه سيجازف أمام الأهلي مثلما فعل في المباريات السابقة".

وأضاف: "ستكون هناك مشكلة على دفاع الزمالك في حالة فقدان الكرة بسهولة للأهلي، وحسام عبدالمجيد استرد جزء كبير من مستواه بعد ظهوره بشكل طيب مع المنتخب الأوليمبي، والمشكلة على الدفاع الأبيض ستكون مع امتلاك الأهلي للكرة، ولكن أوسوريو وظف أحمد فتوح في مركز جديد بوسط الملعب وتألق اللاعب بشكل ملحوظ، ويعيش في أفضل مستوياته حاليا، وهو لاعب مهاري ويمتلك مزايا جيدة، وهو يلعب بحرية في المستطيل الأخضر".

وأكمل: "المفاضلة قد يفاضل بين بعض اللاعبين في الجبهة اليسرى، خصوصا في ظل تواجد بيرسي تاو".

رمضان السيد: محمد فخري الأقرب لتعويض ديانج امام الزمالك

وزاد: "مارسيل كولر يلعب مع الأهلي بتوازن دفاعي وهجومي، ويدير المباريات جيدا، كما أنه يقرأ المنافسين سريعًا، وفي حالة غياب أليو ديانج، من الوارد مشاركة محمد فخري بعدما لعب أمام الاتحاد السكندري، وقدم مستوى جيد، وقد يلعب بجواره أحمد قندوسي الذي لعب أكثر من أفشة مؤخرًا".

وأردف: "المباراة قد تخرج بالتعادل الإيجابي وسيسجل الفريقين أهداف كثيرة، خصوصا في ظل توافر العناصر الهجومية في الفريقين، كما أن المدربين كولر وأوسوريو لديهم تكتيك هجومي بشكل واضح".

واستطرد: "كولر حقق رقم قياسي بالتتويج باللقب الخامس هذا الموسم، وهو من أفضل المدربين الذين حققوا انطلاقة مع الأهلي، ويتفوق على انطلاقة مانويل جوزيه".

وأتم: "أتمنى خروج المباراة بشكل قوي وامتاع الجماهير ".