رئيس هيئة ستاد القاهرة: استضفنا 135 مباراة هذا الموسم وجاهزون للقمة

أكد وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، أنه يتمنى خروج مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقررة غدًا الخميس في بطولة الدوري المصري الممتاز في أبهى صورة.

وقال عبد الوهاب عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن ستاد القاهرة جاهز تماماً لاستضافة مباراة القمة وأن تليق بالكرة المصرية.

وأوضح أن أرضية ستاد القاهرة تحسنت بعدما استضاف الملعب 135 مباراة في موسم واحد لأول مرة في تاريخ الاستاد، وأكد أن ستاد القاهرة سيكون في صورة مميزة خلال مباراة القمة بعد تحسن أرضيته.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد القاهرة الدولي غدًا الخميس من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 7:30 بتوقيت السودان، 6:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وستكون مباراة القمة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية والحاصلة على حقوق نقل الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وحسم الأهلي رسميًا لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل الأحمر صدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بينما يقع الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.