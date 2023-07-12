6 آلاف مشجع لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أكد وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، أن الجهات الأمنية حددت مداخل ومخارج جماهير الأهلي والزمالك قبل لقاء القمة 127 المقرر إقامتها بين الفريقين غداً الخميس في الدوري المصري.

وأشار عبد الوهاب في تصريحات لبرنامج الريمونتادا إلى أنه تم تخصيص بوابة لدخول جماهير الأهلي وبوابة مختلفة وبعيدة لجماهير الزمالك موضحاً أنه تم الاتفاق على حضور 3 آلاف مشجع لكل فريق.

وأضاف:" ستكون بوابة مسجد آل رشدان مخصصة لدخول مجلسي الناديين".

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد القاهرة الدولي غدًا الخميس من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 7:30 بتوقيت السودان، 6:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وستكون مباراة القمة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية والحاصلة على حقوق نقل الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وحسم الأهلي رسميًا لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل الأحمر صدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بينما يقع الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.