مباراة القمة .. الأهلي يختتم إستعداداته مواجهة الزمالك

إختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الزمالك غدًا ضمن منافسات الدوري الممتاز.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، استمرت لمدة نصف ساعة، شرح خلالها الجهاز الفني بعض التعليمات الفنية.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين بثلاثة فرق، وشهدت تنفيذ بعض التعليمات الفنية حددها المدير الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الثامنة والنصف مساء غد الخميس على استاد القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في مباراة القمة

وتضم قائمة فريق الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير.

خط الدفاع: علي معلول وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري.

خط الهجوم: محمد شريف ومحمود عبد المنعم كهربا.