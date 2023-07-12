عفت نصار: مشكلة الزمالك في الدكة.. وامام عاشور يتفوق على لاعبي الأهلي

أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض هو الأكثر حاجة لتحقيق الفوز في مباراة القمة التي تقام مساء غدٍ الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال عفت نصار في تصريحات خاصة للوفد: " الزمالك يحتاج لتحقيق الفوز في القمة حتي يثبت تواجده ويستمر في صحوته الأخيرة هو ما سيعطيه ثقل في البطولة العربية وضغط على الفرق التانية التي ستنافسه ، اما الأهلي فمن المؤكد يرغب في تأكيد جدارته وتتويجه بلقب الدوري ".

وأضاف: " من الصعب توقع من سيحسم مباراة القمة ، الأهلي حاليا يمتلك الثقة والاستقرار والزمالك يعيش فترة من الانتصارات والحماس ، فكفة الفريقين متقاربة ".

وأكمل عفت نصار: " سيخوض أوسوريو مباراة القمة بنفس التشكيل الأخير للفارس الأبيض وسيدفع من بداية اللقاء بكافة أوراقه الهجومية والممثلة في زيزو وشيكابالا وفتوح والجزيري وأتوقع تألقهم أمام الأهلي غدا ".

وواصل: " الزمالك حاليا تحت قيادة أوسوريو يسير وفق نظام وأسلوب لعب محدد وهو ما أدي الي تألقه الفترة الأخيرة ، ولكن مشكلة الأبيض في دكة بدلائه فهي ليست بنفس متسوي اللاعبين الأساسيين على عكس النادي الأهلي يمتلك فريق كامل ودكة بدلاء بنفس مستوى الأساسيين ".

وعلق نصار على إقتراب إمام عاشور من الإنضمام للاهلي قائلاً: " إمام عاشور إضافة كبيرة للنادي الأهلي، فهو لاعب دولي ويمتلك الإمكانيات التي تفوق اللاعيبة المتواجدة حاليا في صفوف المارد الأحمر".