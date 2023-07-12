أردوغان يعرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا حال موافقة البلدين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن تركيا قد تلعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب إذا وافق البلدان على ذلك.

وكان أردوغان يتحدث في مؤتمر صحفي بعد قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس.

وأضاف أنه يتوقع أن تتخذ السويد خطوات ملموسة ضد الإرهاب بموجب الاتفاق المبرم بين البلدين وذلك مقابل تصديق أنقرة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف أردوغان في تصريحات أدلى بها بعد قمة الحلف في فيلنيوس أن السويد ستدعم تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى السماح للأتراك بالسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة.