100 ألف نسخة من المصحف توزع في السويد.. الكويت ترد على حرق القرآن

قال الصحفى الكويتى، فؤاد الهاشم، إن قرار الكويت بطبع 100 ألف نسخة من المصحف باللغة السويدية لتوزيعها في السويد، له شقين أحدهما قانونى والآخر وشرعى.

وأوضح الهاشم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، أن الشق القانونى لطبع 100 ألف نسخة من المصحف، يندرج تحت بند حرية الرأى والعبادة مكفولة للجميع".

وأما عن الشق الشرعي فأشار الصحفى الكويتى، أن القرآن محفوظ فى قلب أكثر من نصف مليار مسلم.

طباعة 100 ألف نسخة من المصحف مترجمة للغة السويدية

وأعلنت دولة الكويت، عن طباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة للغة السويدية لتوزيعها في السويد، بهدف تأكيد سماحة الدين الإسلامي ونشر القيم الإسلامية والتعايش بين البشر جميعاً.

وكلف رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، كلّف هيئة العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم بطباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة للغة السويدية لتوزيعها في السويد.

حرق المصحف

ويأتي هذا القرار بعد قيام شخص عراقي مقيم في السويد بتمزيق المصحف الشريف وإحراقه أمام مسجد ستوكهولم المركزي بالسويد.