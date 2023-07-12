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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يتأكد من جاهزية استاد القاهرة لقمة الأهلي والزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تفقد استاد القاهرة الدولى للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال مباراة القمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى اطار مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالى .

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ورافق وزير الرياضة خلال جولته وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لاستاد القاهرة 
 

ومن جانبه وجه وزير الرياضة رسالة لجماهير الفريقين بأن تكون المباراة تحت شعار "شجع منتخب مصر ولا للتعصب".
 

كما اطمأن صبحي على جاهزية أرضية الملعب لاستقبال مباراة القمة والمقرر اقامتها غدا الخميس. 
وأكد صبحي على ثقته في تقديم الفريقين لمباراة كبيرة ، وخروجها  بالصورة التى تعكس المستوي الكبير للكرة المصرية وريادتها مشيرا أن مباراة الاهلى والزمالك تظل مباراة قمة عربية وافريقية ويتابعها الملايين من المشجعين والمحبين لكرة القدم.
 

يذكر أن المباراة بين الاهلى والزمالك من المقرر إقامتها  غدا الخميس فى الثامنة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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