الأوقاف: 96% نسبة الناجحين في السنة التمهيدية للمراكز الثقافية



أعلنت وزارة الأوقاف، انه بلغت نسبة الناجحين في السنة التمهيدية بمراكز الثقافة الإسلامية 96% للعام الدراسي 2022م - 2023م ولهم حق الالتحاق بالسنة الأولى للعام الدراسي 2023م - 2024م بمراكز الثقافة الإسلامية، وذلك بعد انتهاء تصحيح نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب.

الأوقاف تعلن حاجتها لـ 4 أئمة من حملة الدكتوراه

أعلنت وزارة الأوقاف من خلال منشور رسمي لها، عن حاجاتها إلي إيفاد أربعة من الأئمة الحاصلين علي درجة الدكتوراه، وذلك من أجل شغر وظائف خارجية تابعة للوزارة خلال الفترة المقبلة، في التخصصات التالية :

- البلاغة والنقد .

- اللغويات .

- الدعوة والثقافة الإسلامية والأديان والمذاهب .

- العقيدة والفلسفة .

شروط التقديم

1- أن يكون مسكناً على درجة مالية بموازنة الوزارة.

2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن خمسة أعوام.

3- أن يكون حاصلا في تقارير الكفاية علي مرتبة ممتاز خلال السنوات الثلاث الأخيرة ، ولم يوقع عليه بجهة عمله أي نوع من أنواع الجزاء خلال السنتين الأخيرتين .

4- أن لا يزيد السن عن ( 55 ) عاماً وقت الإعلان عن المسابقة .

5- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد إلى الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان سابقًا، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر ؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.

6- أن لا يكون قد صدر بشأنه – من أي جهة رسمية – قرار أو توصية بالحرمان من السفر للخارج ؛ ما لم يُلغ هذا القرار أو تُسحب هذه التوصية .

7- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ؛ ما لم يكن قد رُدَ إليه اعتباره .

8- أن يجتاز الاختبارات العلمية والمقابلات الشخصية المقررة في هذا الشأن .

تقدم الطلبات على الرابط التالي

وذلك اعـتباراً مـن تاريخ نشر الإعلان ولمدة أسبوعين من تاريخه ؛ على أن يكون المتقدم مستوفياً كافة الشروط ، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة ، وسيتم إخطار المتقدمين بمواعيد الاختبار عبر ذات الموقع.



