الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

للمصيفين.. مواعيد السفر بقطارات التالجو على خط القاهرة / الاسكندرية والعكس

قطار
قطار

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية مواعيد السفر بقطارات التالجو على خط القاهرة / الاسكندرية والعكس، تزامنًا مع سفر العديد من الأشخاص إلى محافظة الإسكندرية من أجل قضاء إجازة الصيف في بحر عروس البحر المتوسط.

 

وكانت قد اعلنت وزارة النقل انه في اطار توجيهات معالى الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل بتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب  تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة خدمة جديدة على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 6 / 7 / 2023 .

وفي سياق متصل تقرر تشغيل قطار 2027 تالجو ( القاهرة / الاسكندرية ) يومياً حيث  يقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساءاً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءاً ، وكذلك تشغيل قطار 2026 تالجو ( الإسكندرية / القاهرة ) يومياً حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 9:20  مساءاً طبقاً للجدول المرفق.

وبذلك يتم تشغيل عدد 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بوجهيها البحرى والقبلى (6 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة / الإسكندرية – 4 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة / أسوان )  .

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