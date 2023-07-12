الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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التعفن في السرير ترند يجتاح العالم (شاهد)

التعفن في السرير
التعفن في السرير

التعفن في السرير ترند يجتاح العالم.. وهي ظاهرة تملأ مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا على تطبيق تيك توك، وراح مستخدمي تيك توك، ينشرون مقاطع فيديو لأنفسهم تحت طبقات من البطاطين، وفي كثير من الأحيان مع هاتف أو وجبة خفيفة في متناول اليد. 

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 بات الكثير منهم يقضون أكثر من يوم في السرير، الأمر الذي استدعى تحذيرًا من الخبراء تجاه هذه الظاهرة، التي اعتبروها مقلقة، وقد تأتي الرعاية الذاتية بنتائج عكسية لأهدافها المتمثلة في تحسين حياتنا. 

 

فعند ممارسة إجراءات معقدة لتعزيز الرفاهية العامة، فإننا نجري مقايضات تكون ضارة، وعندما نشعر بالحزن نتوجه تلقائيًّا إلى المتاجر، أو حتى نحجز إجازة باهظة الثمن، طالما يمكننا تبرير ذلك على إنه رعاية ذاتية. 

 

 أصبحنا نعتمد بشكل كبير على الباهظة الثمن لتحسين مزاجنا التي قد تعاني منه صحتنا المالية من أجل ذلك، وهذا يمكن أن يخلق دورة سامة من الإجهاد والإنفاق.

روتين مثالي:

السعي لروتين مثالي للعناية بالنفس، مثل تقليد روتين شخص ما على وسائل التواصل الاجتماعي، كالعناية بالبشرة وتحضير وجبات صحية والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية والحصول على 8 ساعات من النوم ليلًا، كل ذلك يزيد من التوتر. 

 

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

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