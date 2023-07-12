قرة إنرجي تخفض 250 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنويا

أعلنت قرة إنرجي، الشركة المتخصصة في مجالات المقاولات وكفاءة الطاقة والتوريدات وإدارة المرافق، عن مشاركتها كأحد المؤسسين لجمعية "شابتر زيرو إيجيبت - منتدى المديرين للمناخ" للتوعية عن حوكمة المناخ وإدارة مخاطر البيئة، والتي تعد جزءًا من مبادرة "حوكمة المناخ العالمية"، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع المنتدي الاقتصادي العالمي، حيث تلتزم "قرة إنرجي" بالمساهمة الفاعلة في التحديات التي تواجه المجتمع، كما تعمل على دعم خطط الدولة واستراتيجياتها لخفض الانبعاثات والتعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

تأسست جمعية "شابتر زيرو إيجيبت - منتدى المديرين للمناخ" بالتعاون بين 16 مؤسس وبرئاسة المهندس أحمد السويدي، وهي منظمة غير حكومية، تستهدف تثقيف القطاع الخاص والمجتمع المدني حول كيفية تخفيض البصمة الكربونية والوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050، ودعوة الشركات الكبيرة والمتوسطة للانضمام للجمعية لرفع الوعي بأهمية تقليل الانبعاثات، وتشجيع مجالس إدارات الشركات على وضع التحديات المناخية والانبعاثات ضمن الاستراتيجية واعطائها اولوية واهتمام، وبالتالي ارتفاع تقييم مصر بين الدول الكبرى في تقليل الانبعاثات خاصة عقب استضافة مصر لقمة المناخ cop27 .

قال المهندس أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة قرة إنرجي: "إننا فخورون بكوننا جزءًا من جمعية "شابتر زيرو إيجيبت - منتدى المديرين للمناخ"، والتي تتفق مع مساعينا لتقديم خدمات مجتمعية تفيد الجميع وتسهم في نشر الوعي بالمفاهيم المناخية الجديدة، فنحن أول من قدم حلول رفع كفاءة الطاقة ونفذها، ولدينا سجل حافل بالمشروعات المتنوعة في هذا المجال، إذ نجحنا في تخفيض ما يقرب من 250 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنويا، من خلال ابتكار وتنفيذ مشاريع تتضمن حلول متكاملة متنوعة للطاقة الجديدة والخضراء منفذة أو جاري تنفيذها تساهم في تحقيق نتائج بيئية إيجابية للغاية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مصر والتي تعتمد على تلك الحلول الفريدة".

تابع قرة: "أننا من الشركات الوحيدة في مصر التي لديها بالفعل مشروعات تم تنفيذها أو جاري تنفيذها على أرض الواقع مثل مشروع الطاقة الثلاثية والذي يعمل على استغلال العادم الخارج من المولدات في الطاقة، وتوفير استخدام الغاز الطبيعي للدولة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع "عش الملاحة" للاستفادة من غاز الشعلة لتوليد الطاقة بدلا من إحراقه في توليد الكهرباء وإنتاج مركبات البوتاجاز وتخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة، كما تعاونا مع مصنع أسمنت حلوان لاستغلال الحرارة الناتجة من الأفران لإنتاج 20 ميجا وات من الطاقة، لتوفير 30% من استهلاك المصنع للطاقة وتقليل الانبعاثات الحرارية والكربونية الناتجة من المصنع".