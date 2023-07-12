عاجل
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم القطاع الخاص في مصر بـ 532 مليون دولار
الأربعاء 12 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

وزير الدفاع اليونانى فى حفل ثورة ٢٣ يوليو: العلاقات المصرية اليونانية قوية واستراتيحية

احتفال ثورة ٢٣ يوليو
احتفال ثورة ٢٣ يوليو

اكد وزير الدفاع اليونانى نيكوس دندياس، خلال كلمته بحفل ثورة ٢٣ يوليو بالسفارة المصرية باليونان، على عمق العلاقات المصرية اليونانية وانه قام بزيارة مصر عدة مرات عندما كان وزير الخارجية وسيقوم بزيارتها كوزير للدفاع فى القريب العاجل  تواكبا مع عمق العلاقات التارخية والاستراتيجية.

من جانبه اكد السفير المصري فى اليونان عمر عامر، على دور ثورة 23 يوليو فى المنطقة  وما افرزته هذه الثورة من تاثيرات حتى ثورة ٣٠ يونيو وماحققته من انجازات على مدى العشر سنوات الماضية كذلك اشاد بقوة العلاقات المصرية اليونانية والتعاون الإقليمى .

كذلك قام السفير بتوجيه التهنئة لابناء الجالية المصرية مثنيا على دورهم فى خدمة بلادهم.

حضر الاحتفال ايضا نائب وزير الخارجية اليونانية ووزير السياحة ووزير حماية المواطن ونائب وزير الهجرة والسفراء المعتمدون لدى اليونان والملحق العسكرى المصرى العميد ايمن عليان بن اعضاء السفارة المصرية والسفير المصرى السابق فى اليونان محمد فريد ونائب رئيس محكمة النقض المصرية ومحمد الزفزاف رئيس اتحاد الجالية المصرية فى اليونان ورئيس اتحاد الجاليات المصرية فى اوروبا ولفيف من ابناء الجالية.

مواد متعلقة

السفير المصري بروما: مصر بعيدة عن موجات الهجرة غير المنظمة

تضمين التوقيع الإليكتروني في تطبيق المصريين بالخارج المقرر إطلاقه قريبًا

تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش بعد حبس ابنه 3 سنوات

سفير القاهرة في نيودلهى يشيد بالجالية المصرية ويؤكد: نتابع أوضاعهم ونحل مشاكلهم

مسؤول إيطالي يدعو لإعادة النظر في عقيدة دفاع الاتحاد الأوروبي والناتو

المصريين بالخارج يطلقون مبادرة “مصر أم الدنيا” للترويج السياحي

الجالية المصرية بالكويت تنظم حفل لأعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة.. صور

الهجرة تكشف آخر تطورات النسخة الرابعة من "مؤتمر المصريين في الخارج"
الجريدة الورقية