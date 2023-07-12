وزير الدفاع اليونانى فى حفل ثورة ٢٣ يوليو: العلاقات المصرية اليونانية قوية واستراتيحية

اكد وزير الدفاع اليونانى نيكوس دندياس، خلال كلمته بحفل ثورة ٢٣ يوليو بالسفارة المصرية باليونان، على عمق العلاقات المصرية اليونانية وانه قام بزيارة مصر عدة مرات عندما كان وزير الخارجية وسيقوم بزيارتها كوزير للدفاع فى القريب العاجل تواكبا مع عمق العلاقات التارخية والاستراتيجية.

من جانبه اكد السفير المصري فى اليونان عمر عامر، على دور ثورة 23 يوليو فى المنطقة وما افرزته هذه الثورة من تاثيرات حتى ثورة ٣٠ يونيو وماحققته من انجازات على مدى العشر سنوات الماضية كذلك اشاد بقوة العلاقات المصرية اليونانية والتعاون الإقليمى .

كذلك قام السفير بتوجيه التهنئة لابناء الجالية المصرية مثنيا على دورهم فى خدمة بلادهم.

حضر الاحتفال ايضا نائب وزير الخارجية اليونانية ووزير السياحة ووزير حماية المواطن ونائب وزير الهجرة والسفراء المعتمدون لدى اليونان والملحق العسكرى المصرى العميد ايمن عليان بن اعضاء السفارة المصرية والسفير المصرى السابق فى اليونان محمد فريد ونائب رئيس محكمة النقض المصرية ومحمد الزفزاف رئيس اتحاد الجالية المصرية فى اليونان ورئيس اتحاد الجاليات المصرية فى اوروبا ولفيف من ابناء الجالية.