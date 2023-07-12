علماء الأوقاف والأزهر يواصلون رسالتهم عبر برنامج (المنبر الثابت)

أقيم برنامج "المنبر الثابت" للتوعية المشتركة بين الأزهر والأوقاف، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

أقيم البرنامج بمحافظات الجمهورية على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم البرنامج بمسجد الروضة. وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم البرنامج بمسجد السبكية.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج بمسجد حمزة النعام، ومسجد الرحمن، ومسجد المروة، ومسجد التوفيق، ومسجد البقلي.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج بمسجد الشيخ كردوس، والشيخ علي عبدالعزيز، ومسجد الشيخ علم الدين الرباط.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيم البرنامج بمسجد نجع عبدالقادر، ومسجد سيدي أبو الحجاج.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج بمسجد الرفاعي بالعريش، ومسجد بالوظة الكبير برمانة، ومسجد أبي بكر الصديق، ومسجد الفاروق، ومسجد آل عمار، ومسجد المجمع الإسلامي بالمساعيد، ومسجد الرحمن.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيم البرنامج بمسجد عثمان بن عفان، ومسجد الشيخ صالح، ومسجد مراد الجندي، ومسجد النقشبندي، ومسجد والي الجندي، والشهيد مدحت.

مديرية أوقاف بني سويف

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم البرنامج بمسجد الرضا.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم البرنامج بمسجد أسمنت الكبير، ومسجد التقوى.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم البرنامج بمسجد النصر الكبير، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم البرنامج بمسجد الوسطاني.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم البرنامج بمسجد الأفلاقي، ومسجد الخبيري، ومسجد فاطمة الزهراء، ومسجد سيدي عمر، ومسجد الشرقي، ومسجد أيوب الأنصاري، ومسجد التقوى، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم البرنامج بمسجد السلام، ومسجد الإخلاص، ومسجد سلطان، ومسجد الغفران.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيم البرنامج بمسجد عباد الرحمن.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم البرنامج بمسجد المناوي.