دعاء الشكر لنعم الله

دعاء الشكر على نعمة الله، ربنا سبحانه وتعالى يستوجب الشكر على كل النعم التى نعيش فيها، وقال في كتابه الكريم، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، كما أننا دائما على لسنانا نقول الحمدلله على كل حال، فهذا ذكر إن قاله العبد بإخلاص نيته لله عز وجل فسينال الثواب العظيم، فلله الشكر على نعمة الله علينا في أرزقنا وفي أولادنا وفي والدينا، وفي سمعنا وبصرنا، إن دعاء الحمد والشكر لله رب العالمين واجب على كل مسلم في السراء والضراء لأن الله هو الخالق والمدبر وبيده كل شيء وهو الخبير العليم.

دعاء الشكر على نعمة الله في السطور التالية. ومن دعاء الشكر على نعمة الله الحَمدُ لِلَّـهِ الَّذي هَدانا لِهـذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّـهُ، إن الحمدَ للهِ نستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ مِن شرورِ أنفسِنا، مَن يهدِه اللهُ فلا مضلَ له، ومَن يُضْلِلْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، الحمد لله الذي أجاب دعوتنا، وكفانا همنا، ودبر أمرنا، ويسر عسيرنا، وسهل صعبنا.

الحمد الله قاضي الحاجات، مفرج الكربات، غافر الزلات، سامع الدعوات. الحمد لله مغني الفقير، مقوي الضعيف، معز الضعيف، مجيب الداعي، مغيث الملهوف. اللهم صلّ على نبينا مُحمد كان القرآن العظيم حُجته والصلاة راحته والصيام بهجته والصيام سعادته والصدق حرفته، الحمد لله ربّ العالمين، الّذي جعل لكلّ شيء قدرًا، وجعل لكلّ قدرِ أجلًا، وجعل لكلّ أجلِ كتاب.

كما يقال فى دعاء الشكر على نعمة الله، الحمد لله الذي عافاني في سمعي الحمد لله الذي عافاني في بصرى الحمد لله الذي عافاني في بدني، الحمد لله الذي عافاني في روحي، الحمد لله الذي عافاني في نفسي الحمد لله الذي عافاني في عقلي. اللهم لك الحمد، لك الحمد حمدًا طيبا كثيرًا مباركًا فيه، اللهم ألهمني شكرك والقيام بحق هذه النعمة علي. نحمدك اللهم على البلاء، ونحمدك على الخير، ونحمدك على الصحة والمرض، ونحمدك على الرزق والكرم.

ونحمدك على لسان يحمدك، وأصابع تسبحك ياذا الجلال والكرم والجود والإحسان. بك نستعين ونحمدك على عونك، وبك نستجير ونحمدك على إشارتك، فاللهم لك الحمد ولك الفضل والمنّ وحدك.