عاجل
كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة.. عقب ضم فئات جديدة عقب ضم فئات جديدة .. شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة الرئاسة: مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان غدًا الخميس استعار القتال في شرق أوكرانيا وجنوبها وسط دفاع شرس من كييف
الأربعاء 12 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

دعاء الشكر لنعم الله

دعاء
دعاء

دعاء الشكر على نعمة الله، ربنا سبحانه وتعالى يستوجب الشكر على كل النعم التى نعيش فيها، وقال في كتابه الكريم، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، كما أننا دائما على لسنانا نقول الحمدلله على كل حال، فهذا ذكر إن قاله العبد بإخلاص نيته لله عز وجل فسينال الثواب العظيم، فلله الشكر على نعمة الله علينا في أرزقنا وفي أولادنا وفي والدينا، وفي سمعنا وبصرنا، إن دعاء الحمد والشكر لله رب العالمين واجب على كل مسلم في السراء والضراء لأن الله هو الخالق والمدبر وبيده كل شيء وهو الخبير العليم.

txt

دعاء قيام الليل من القرآن والسنة

txt

دعاء يوم الجمعة.. اغتنم ساعة الإجابة وردد هذه الأدعية

دعاء الشكر على نعمة الله في السطور التالية. ومن دعاء الشكر على نعمة الله الحَمدُ لِلَّـهِ الَّذي هَدانا لِهـذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّـهُ، إن الحمدَ للهِ نستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ مِن شرورِ أنفسِنا، مَن يهدِه اللهُ فلا مضلَ له، ومَن يُضْلِلْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، الحمد لله الذي أجاب دعوتنا، وكفانا همنا، ودبر أمرنا، ويسر عسيرنا، وسهل صعبنا.

 الحمد الله قاضي الحاجات، مفرج الكربات، غافر الزلات، سامع الدعوات. الحمد لله مغني الفقير، مقوي الضعيف، معز الضعيف، مجيب الداعي، مغيث الملهوف. اللهم صلّ على نبينا مُحمد كان القرآن العظيم حُجته والصلاة راحته والصيام بهجته والصيام سعادته والصدق حرفته، الحمد لله ربّ العالمين، الّذي جعل لكلّ شيء قدرًا، وجعل لكلّ قدرِ أجلًا، وجعل لكلّ أجلِ كتاب. 

كما يقال فى دعاء الشكر على نعمة الله، الحمد لله الذي عافاني في سمعي الحمد لله الذي عافاني في بصرى الحمد لله الذي عافاني في بدني، الحمد لله الذي عافاني في روحي، الحمد لله الذي عافاني في نفسي الحمد لله الذي عافاني في عقلي. اللهم لك الحمد، لك الحمد حمدًا طيبا كثيرًا مباركًا فيه، اللهم ألهمني شكرك والقيام بحق هذه النعمة علي. نحمدك اللهم على البلاء، ونحمدك على الخير، ونحمدك على الصحة والمرض، ونحمدك على الرزق والكرم. 

ونحمدك على لسان يحمدك، وأصابع تسبحك ياذا الجلال والكرم والجود والإحسان. بك نستعين ونحمدك على عونك، وبك نستجير ونحمدك على إشارتك، فاللهم لك الحمد ولك الفضل والمنّ وحدك.

مواد متعلقة

دعاء في القرآن الكريم للنجاة من الشياطين وعلاج الفزع من النوم

تعرف على دعاء القرآن الكريم للإنجاب والذرية الصالحة

تعرف على دعاء سيدنا أدم عليه السلام وفوائده

دعاء الاستخارة للزواج وحكمها عند الخطوبة

فضل دعاء الأم في الإسلام
الجريدة الورقية