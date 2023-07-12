إصابة علاء عبدالخالق بالعمى قبل وفاته.. حسام حسني يحسم الجدل (فيديو)

أكد الفنان حسام حسني، أن الفنان الراحل علاء عبدالخالق، لم يفقد بصره كما ردّد البعض بسبب مرضه.

وقال حسام حسني خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة”، مع الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON: «علاء لم يفقد بصره كما قال البعض، ولم يصبه السرطان، وكل ما قالت السوشيال ميديا غير صحيح، علاء أصيب بجلطة من فترة وشفي منها، لكن أثرت عليه شوية».

وكشف حسام حسني وصية علاء عبدالخالق قبل وفاته، قائلا: «يوم وفاته كان مع ابنه حكم، واتكلموا وأوصاه ببعض الأشياء، وبعدها دخل ينام عادي وبعد ساعة ونصف اكتشفوا الوفاة».

ونفى "حكم" نجل الفنان الراحل علاء عبدالخالق الأنباء المتداولة حول سبب وفاة والده، موضحُا عمره الحقيقي وحقيقة إصابته بالعمى في أيامه الأخيرة.

صرَّح ابن علاء عبدالخالق بأن والده توفى عن عمر ناهز الـ66 عامًا وليس 59 حسبما أفادت الكثير من الصحف ووسائل الإعلام، كما شددَّ على أنه لم يتوفى إثر إصابته بجلطة مثلما زعم البعض، فيما أكد أنه لم يكن كفيفًا بل كان يعاني فقط من ضعف في الرؤية الأمر الذي دفعه لارتداء نظارة شمس طوال الوقت.

آخر ظهور للفنان علاء عبدالخالق:

كان آخر ظهور للفنان علاء عبدالخالق قبل وفاته، في حفل زفاف ابنته الذي أقيم في مايو الماضي بحضور عدد ضخم من نجوم التسعينات، وبدت حينها علامات التعب والإرهاق على ملامحه، إذْ ظهر مُرتديًا نظارة شمس، الأمر الذي أثار قلق جمهوره ومحبيه متسائلين عن حالته الصحية وحقيقة مرضه.

ورحل الفنان علاء عبدالخالق عن عالمنا الثلاثاء الماضي الموافق 4 يوليو الفنان علاء عبدالخالق عن عمر ناهز 59 سنة بعد صراع مع المرض.

وأعلن خبر وفاته الفنان حسام حسني، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، قائلا: «علاء عبدالخالق في ذمة الله ادعولوا بالرحمة.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

