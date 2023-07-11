ياسمين فؤاد تشيد بالتعديل التشريعى المقدم من "نائب التنسيقية" حول قانون البيئة

الوزيرة :الدولة فى حاجة للمشروع لمواجهة التغير المناخى

وجهت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على عرضة الوافى لمشروع بتعديل قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ,فى التوقيت الذى تحتاج فيه الدولة المصرية مثل هذا التشريع لمواجهة التغير المناخى.

وأعلنت ياسمين فؤاد موافقتها من حيث المبدأ على تعديلات مشروع القانون الذى يعد مرحلة مهمة ,و ترجع أهمية هذا التعديل لما يمثله التغير المناخى من تحدى عالمى.

د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

وطالبت "فؤاد" النائب محمد إسماعيل بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوزيرة ولجنة الطاقة والبيئة لمناقشة مواد المشروع فى دور الإنعقاد القادم بداية شهر أكتوبر المقبل مؤكدة أن التعديل المعروض يعد إنجاز آخر يحسب للمجلس النواب و للجنة الطاقة والبيئة.

من جانبة وجه النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بالشكر لهيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة على الجهود المبذولة و الوزيرة على اهتمامها بحضور مناقشه مشروع القانون فى اللجنة.

قانون البيئة

وعرض النائب محمد إسماعيل "نائب التنسيقية"أن مشروع القانون المقدم فى شهر 11 قبل مؤتمر المناخ و ان فلسفة تقديم مشروع القانون أن الدولة المصرية وضعت الإستراتيجة الوطنية للتغير المناخى 2050 وتشكيل مجلس أعلى للتغيرات المناخية وكان لابد من تعديل تشريعى للقانون القائم نظرا للمستجدات التى تفرضها التطورات العالمية فى مجال البيئة ومن أجل ذلك تقدمت بتعديل تشريعى على القانون رقم 4 لسنة 1994 بعد دراسة للقوانين المقارنه فى الدول الاخرى بالإضافة إلى عقد عدة جلسات مع مسئولين فى وزارة البيئة الذين قدموا أهم التحديات التى تواجههم وقما بعقد عدد من الورش مع ممثلى المجتمع المدنى المهتمين بشئون البيئة و قضايا المناخ و مؤسسة شباب بتحب مصر .

وأوضح "إسماعيل "أن التعديلات إنتظمت فى استحداث باب عن التغيرات المناخية حيتم عرضه اثناء مناقشه المواد فى دور الانعقاد القادم منهم 13 مادة تتحدث عن السياسات الخاصه بالتغيرات و اهميه انشاء لجنةً للعلوم و التكنولوجيا و البحث فى مجال التغيرات المناخ وايضا كيفية وجود إدارة معنية بالبيئة و كفاءه الطاقه فى كل المؤسسات ..ووجود صندوق يساعد الوزارة على تنفيذ المشروعات الخاصة بالتخفيف و التكيف .