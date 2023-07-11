ع الطاير

الثلاثاء 11/يوليو/2023 - 08:54 م 7/11/2023 8:54:31 PM

أطفال وشباب وبنات يفرحوا القلب تعلموا تدربوا تأهلوا للعمل والإبداع الرقمى وعرفوا من بدرى إن التحول الرقمى هو كل الحاضر والمستقبل وإن فرص العمل المتميزة والدخل الكبير يأتى بالشباب من خلال الإبداع والتميز فى مجالات عديدة يفرضها هذا التحول الرقمى

وفى زيارة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى محافظة المنوفية يوم السبت الماضى ورغم حرارة الصيف المرتفعة حرص الوزير على متابعة إنجازات ضخمة على أرض الواقع فى طريق تسهيل مهمة الإبداع والتميز لشباب محافظة المنوفية حيث التحول لاستخدام الألياف الضوئية بدلاً من كابلات النحاس فى شبكة الإنترنت لتتضاعف القدرات والسرعة لتناسب حاجة التعليم والتدريب والتأهيل والعمل وكم كان الوزير والوفد المرافق له فى حالة رضا وسعادة بلقاء عدد كبير من الشباب الواعد يستعرض نجاحاته وإنجازاته وفرص العمل التى تفتحت أمامهم بعد تلقيهم التدريب والتأهيل الذى أتاح لهم فرصة العمل الحر وأيضاً الالتحاق بالعمل فى شركات عالمية متخصصة.

وفى كلمته إلى الشباب، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مشروع «مراكز إبداع مصر الرقمية» هو مبادرة أطلقتها الحكومة المصرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويتم تنفيذها من خلال مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال. ويهدف المشروع إلى دعم الطلاب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومساعدتهم للمساهمة بفعالية فى تحقيق التحول الرقمى فى مختلف قطاعات الدولة.

ويقدم المشروع حلا ابتكاريا فريدا حيث يعمل على معالجة الأسباب الجذرية التى أدت إلى البطالة بطرق واقعية وعملية من خلال دمج الخدمات الضرورية لنمو أى عمل تجارى فى مكان واحد يسهل الوصول إليه من الشباب الذين يسعون إلى تطوير خطط أعمالهم أو من لديهم عمل تجارى قائم أو أصحاب الشركات الناشئة فى مراحلها المبكرة.

وتم إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية داخل ست جامعات حكومية هى سوهاج وجنوب الوادى بقنا والمنوفية والمنيا والمنصورة، الأمر الذى يعكس الدور الحيوى الذى تؤديه الجامعات فى نشر ريادة الأعمال والإبداع

وأكد الوزير أن فرص العمل متاحة وهناك ملايين الوظائف فى العالم تتطلب هذه الكوادر مشيرا إلى ان التنمية البشرية أهم أهداف استراتيجية مصر الرقمية وأن دول كثيرة تسعى إلى سد حاجتها المتزايدة من هذه التخصصات من دول أخرى وتأتى مصر فى مقدمة الدول التى يمكنها ان تقدم هذه الكوادر البشرية المؤهلة للعمل.

كما أن مصر لديها القدرة على التميز فى صناعة خدمات التعهيد ومحافظة المنوفية من أكثر المحافظات جاهزية بقدراتها البشرية.

وقال الوزير إنه سعيد جداً لما تحمله المنوفية من مكانة خاصة نفخر بتاريخها وقاماتها محافظة ولادة بنسبة تعليم مرتفعة جدا وأن نماذج كريتيفا هنا تكريس لجهود مصر فى مجال التدريب والتأهيل والتحول الرقمى مؤكدًا أن التنمية البشرية حجر الزاوية فى مشروعات الوزارة ومركز المنوفية كان فى الطليعة وأصبح لدينا ١٣ مركز إبداع بمصر الرقمية كريتيفا، ما يعكس اهتمام الوزارة وسعيها لخلق فرص عمل للشباب محلياً وعالمياً واستطاع الشباب الالتحاق بكبرى الشركات الأجنبية والمحلية التى هى فى حاجة ماسة لوجود هذه المؤهلات اللازمة للعمل فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحصول على وظائف تتطلب مهارات رقمية.