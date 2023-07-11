وزيرة التخطيط: استبعاد 247 مليار جنيه مشروعات بالخطة واستمرار "حياة كريمة"

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن أحد محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية فيها مجموعة من تخارج الدولة وأن يكون إدارة أو حق انتفاع للقطاع الخاص و بيع حصة لمستثمر رئيسى وأن الصندوق السيادى هدفة تعظيم عائدالأصول لانة صندوق مملوك للشعب للمصرى

وأشارت خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية إلى ما تم الانتهاء من تنفيذه خلال الأشهر الملضية إذ تم طرح عدد من الفنادق على عدد من المستثمرين وتم ترسية زيادة راس المال 37 % مع تحالف ايكون للاستثمارات من الخارج بنحو 700 مليون دولار غير العواىد المباشرة وينعكس مباشرة على زيادة السائحين للوصول الى 30 مليون سائح

وأشارت إلى الطرح الثانى حيث تم طرح 3 شركات حصص اقلية من 20 الى30% قيمتة 800 مليون دولار واستحوذ علية شركة ابوظيى و باقى مساهمات فى طرح شراكة مفتتة على مؤسسات القطاع الخاص الدخيلة تم تخارج 31 % بقيمة 141 مليون دولار 60 % بالدولار و40 % بالمصري

وتم طرح محطة جبل الزيت على عدد من المستثمرين وتم دراسة العروض كما تم قبول اعلى سعر مهلا 60 سوم لعمل الفحص النافى للجهللة وتكون الترسية فى يناير بنحو300 مليون دولار، واشارت تقدم 6 عروض غير ملزمة والترسية بين اكتوبر ونوفمبر

كما اشارت الى طرح عدد 21 محطة لتحلية المياة باستثمارات 3.3 مليار دولار تقدم 90 مستثمر من 20 دولة اضافة الى محطة سيكنس سينتهى فى الربع الاول لعام 2024

وأشارت الى خطة ترشيد الاستهلاك باستيعاد كل المشروعات التى لها مكون دولارى وقالت ان هناك مشروعات بقيمة 247 مليار جنيه مشروعات تم استبعادها بايتثناء مشروعات حياة كريمة