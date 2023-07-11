غرامة سبورتنج لشبونة .. الزمالك أمام قرار إلزامي بالسداد

ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، نادى الزمالك بسداد مستحقات نادي سبورتنج لشبونة الخاصة بانتقال محمود عبد الرازق شيكابالا إلى الأبيض قبل 8 أعوام قادمًا من البرتغال ، مع دفع الغرامة الموقعة عن التأخر في السداد.





وتلقى مسؤولو الجبلاية أمس الإثنين خطابًا من الفيفا، يفيد برد الاتحاد الدولي على استئناف الزمالك بشأن الغرامة الموقعة ليصبح القرار إلزاميًا بسداد ما يقارب من مليون و 500 ألف دولار ، منعًا لحرمان الزمالك من القيد الخاص بفترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم يحدد الفيفا في خطابه الموعد المحدد أو المهلة لسداد الزمالك القيمة المالية المطلوبة.

ويسابق الزمالك الزمن لتجهيز المبلغ وسداده بالكامل تفاديًا لإصدار القرار الرسمي بالحرمان من القيد.

تصريحات رئيس الزمالك ..

كان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك والصادر في حقه حكمًا قضائيًا بعزله من منصبه ، قد أعلن خلال يونيو الماضي أن مستحقات نادي سبورتنج لشبونة الخاصة بأزمة الاعب شيكابالا تم إيداعها في البنك وقدرت قيمتها مليون و500 ألف دولار بالفوائد السنوية على التأخير من أجل إرسالها للنادي البرتغالي ، لكنه تم الحجز على أرصدة الزمالك، وأصبح النادي مهددًا بالإيقاف لثلاث فترات.

قمة الكرة المصرية ..

على صعيد آخر يستضيف ستاد القاهرة الدولي ، مواجهة قمة الكرة المصرية القادمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها في تمام الثامنة والنصف مساء يوم الخميس المقبل لحساب منافسات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الأحمر صدارة الترتيب ويخوض الأهلي المواجهة بعد أن توج رسميًا بلقب الدوري للمرة 43 في تاريخه عقب خسارة بيراميدز أقرب ملاحقيه من سيراميكا بثنائية لهدف.



وحقق الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وتقدم الأحمر بالهدف الأول عند الدقيقة 10 من ركلة جزاء سددها بنجاح الظهير علي معلول، قبل أن يضاعف محمود كهربا النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 13 من تمريرة بيرسي تاو، التي وضعته في مواجهة مباشرة مع المرمى وزيارة شباك الفريق السكندري بثاني الأهداف.

وبهذا الانتصار الأخير للأحمر ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 75، في الوقت الذي تجمد رصيد الاتحاد فيه عند النقطة 42.

بينما فاز الزمالك على نظيره فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، مساء السبت الماضي على ستاد السلام ضمن فعاليات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز