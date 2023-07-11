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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوسوريو يوجه رسائل للاعبي الزمالك قبل القمة

من مران الزمالك اليوم
من مران الزمالك اليوم

اجتمع  أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك ، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي  التي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر ميت عقبة استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في قمة الدوري الممتاز.

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أكد  خوان أوسوريو المدير الفني مع لاعبي الفريق عن أهمية مباراة القمة وحصد 3 نقاط  ومواصلة مسيرة الانتصارات ، و شدد أوسوريو على مواصلة العمل بكل قوة وتركيز وتنفيذ كل المطلوب بدقة خلال لقاء الأهلي.

 

وتطرقت  الجلسة  للحديث  أوسوريو  مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية  التي يجب تنفيذها في إطار مران الفريق  الموضوع استعدادا لمواجهة الأهلي 

 الزمالك

يخوض  الزمالك لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

تمكن فريق الزمالك عودة ريمونتادا كبيرة على نظيره فيوتشر 3 أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .

وسجل أحمد سيد زيزو هدفين في شباك فيوتشر فيما سجل المهاجم ناصر منسي الهدف الثالث في شباك جنش.

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