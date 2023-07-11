إستمرار فعاليات الدورة التدريبية للقائمين على تشغيل منظومة إصدار التراخيص بالبحر الأحمر

بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة البحر الأحمر، استمرت فعاليات دورة التدريب التنشيطية للقائمين على تشغيل منظومة إصدار تراخيص المحال العامة والمراكز التكنولوجية والجهات الخارجية، وذلك في إطار التعاون المثمر لتطوير أداء تقديم الخدمات لمواطني المحليات والمقامة بمركز التدريب بديوان عام المحافظة

تستمر الدورة التدريبية خلال الفترة من 9 يوليو إلى 13 يوليو 2023، يحاضرها العميد المهندس سامح محمد زكريا والمهندس محمد عبد المنعم وابراهيم السيد المختصين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الذين سيقدمون الدعم والتدريب اللازم للقائمين على تشغيل المنظومة في جميع مراكز الإصدار.

وعلي هامش الدورة تم عقد اجتماع مع السادة مندوبى الجهات الخارجية على مستوى المحافظة والمرور على بعض من ادارات الديوان العام للاعداد والتجهيز لاعمال التطوير والميكنة.

وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى تطوير وتحسين أداء خدمات المحليات، وذلك من خلال تنشيط وتحسين منظومة إصدار التراخيص للمحال العامة والمراكز التكنولوجية. تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الوثيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية، حيث تعمل الجهتان بشكل متكامل لتحقيق تطور وتحسين مستمر في الخدمات المقدمة للمواطنين.

الدورة