كارلا حداد فراشة ذهبية فى طبيعبة خلابة .. صور

اعتادت الإعلامية كارلا حداد على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالتها التي تعكس قوامها ورشاقتها بصفة دائمة وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وتبدو كارلا حداد بإطلالة رياضية تتناغم مع انتعاش الصيف، حيث ارتدت بادي قصير مزركش ونسق عليه بنطال ليجن باللون الأصفر، عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي، فيما انتعلت حذاء مسطح.

أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها الطويل الذهبي على طريقة الكيرلي ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

كارلا حداد

كارلا حداد من مواليد 11 أكتوبر 1981، إعلامية، ممثلة وعارضة أزياء لبنانية

حياتها وعائلتها

ولدت كارلا في بيروت، أصلها من بلدة روم (جزين) درست الصحافة والإعلام في الجامعة، وعندما تخرجت عملت كعارضة أزياء، تزوجت من الإعلامي والممثل طوني أبو جودة في الرابع من أكتوبر 2004 عام 2009 رزقت بابنتها الوحيدة ليا، وفي 8 يونيو 2020 أعلنت انفصالها رسميًّا عن زوجها بعد زواج دام 16 عامًا. في التاسع من سبتمبر أعلنت زواجها من اللبناني وائل قسيس

المشوار المهني

بدأت مشوارها في سن السابعة عشرة من خلال مجال تصوير الإعلانات التجارية وعروض الأزياءكما ظهرت كموديل في كليب «أمان أمان» للفنان ربيع الخولي دخلت مجال التلفزيون عام 1999 عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال ال بي سي، بمحض الصدفة مع فريق «منع في لبنان» الذي كان يديره الكاتب المسرحي مارك قديح وكانت تشارك معهم في العروض الساخرة، إنتقلت بعدها لتقديم «النشرة الجوية» ضمن نشرة الأخبار المسائية، عام 2001 قدمت برنامجها الخاص الأول «كارلا لالا» وكان ذو طابع فني من إعداد طوني خليفة، إضافة للبرنامج الساخر منع في لبنان، في تموز عام 2006 قدمت البرنامج الغنائي الضخم يا ليل يا عين مع زوجها الأول طوني أبو جودة، شاركت في المسلسل «خطايا صغيرة» الذي كان نقطة الانطلاقة في التمثيل عام 2005 ، عام 2010 قدمت برنامج حلوة ومرة مع عدة زميلات تحول فيما بعد ليصبح حلوة بيروت مع المنتجة رولا سعد (منتجة)، عام 2013 إنتقلت لشاشة إم تي في اللبنانية لتقدم برنامج رقص النجوم Dancing with the stars بنسخته العربية لموسمين، إضافة لتقدميها المسرحيات الكوميدية والإعلانان مع زوجها طوني أبو جودة، في مارس 2016 بدأت بتقديم برنامج المواهب نجم الكوميديا على قناة الحياة المصرية وإم تي في اللبنانية في مارس 2018 قدمت برنامج المواهب«نجوم بلا حدود» بموسمه الثاني على شاشة قناة الآن في مارس 2019 عادت إلى المؤسسة اللبنانية للإرسال لتقديم برنامج فني منوع بعنوان ست وستات وتغير اسمه ليصبح «في ميل» واستضافت فيه العديد من النجومفي يناير 2023. قدمت برنامج "The stage المسرح "في رمضان 2023 شاركت بتقديم برنامج المقالب رامز نيفر إند مع رامز جلال على شاشة إم بي سي وتم تصويره في السعوديةفي يونيو 2023 قدمت حفل جوائز مهرجان الزمن الجميل بدورته السادسة.