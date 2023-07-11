الدقهلية تتابع أعمال التطوير بمنطقتي سندوب وستوتة بالمنصورة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماعاً لمناقشة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بمنطقتي سندوب وستوته بالمنصوره ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة والآمنة لتوفير حياه كريمة للمواطنين .

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والعميد علاء خضر مدير المشروع بالشركه الوطنيه ، والمهندس علاء حطب استشاري المشروع ممثل مكتب كونكت للإستشارات ، والمهندسه نهاد البلتاجي مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة ، والمهندسة ريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني بالمحافظة ، والمحاسب محمد امين رئيس حي غرب .

حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ للأعمال الجارية بمنطقة سندوب والمنطقة الواقعه بين شارع محمد فتحي والجلاء والسيد سليم والثانوية (سوق ستوتة) ويتم تطوير منطقة سندوب بتكلفة 116 مليون جنيه ومنطقة سوق ستوته بتكلفه 143 مليون جنيه .

ووجه " مختار " بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بمنطقة ستوته وتلافي الملاحظات بمنطقة سندوب لدخولها الخدمة وخدمة المواطنين .

وأكد " مختار " علي أن ما تشهده المحافظه من مشروع تطوير المناطق الغير مخططه ومشروع تطوير عواصم المحافظات هو بحق إنجاز كبير للدوله المصريه في ظل بناء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهوريه الجديده وقطار التنمية الذي تشهده مصر في كافة القطاعات .