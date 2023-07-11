محافظ كفر الشيخ يناقش إقامة منطقة لوجستية زراعية 

بالتعاون مع وفد إيطالي لإنتاج محاصيل وتقاوي وتوفير فرص عمل

استقبل محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ ، اللواء وليد سيف الدين، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ووفد ايطالي، لإقامة منطقة لوجستية زراعية، لإنتاج المحاصيل و التقاوي والأسمدة والشتلات وغيرهم، إضافة لتطبيق نظم التشغيل الجديدة الخاصة بأعمال الزراعة الحديثة، معبرا عن سعادته بهذه الزيارة والتعاون بين المحافظة، والوفد الإيطالي، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد.

أكد نور الدين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية، يولي اهتماما كبيراً بكافة المحافظات، ومحافظة كفرالشيخ، لإقامة مشروعات قومية متعددة، وآخرها منطقة لوجستية بمدينة كفرالشيخ أمام جامعة كفرالشيخ، على مساحة 25 فدان، توفر 30 ألف فرصة عمل متنوعة الخدمات، بالإضافة أنه جاري اقامة مناطق لوجستية أخرى ، وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم اختيار 4 محافظات على مستوى الجمهورية منهم كفرالشيخ بمنطقة الدلتا لإقامة، مناطق لوجستية زراعية.

وأضاف بأن محافظة كفرالشيخ، تتمتع بأراضي خصبة، إضافة تميزها بمرور نهر النيل بها، وبيئة مناسبة للزراعة، مشيراً أن الوفد الإيطالي، سيقوم بعدد من الإجراءات منها تحليل التربة، ومصادر الماء، وتوفير كافة المرافق، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، والمحافظة، مشيراً إلى إن إقامة منطقة لوجستية زراعية، سيوفر العديد من المنتجات الزراعية، وتشغيل عماله، والتعرف على نظم التشغيل الجديدة.