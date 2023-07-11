"جبالى": نتطلع لمزيد من الاجتهاد واضعين مصلحة الوطن وثقة الشعب نصب أعينا

مجلس النواب يفض دور الإنعقاد الثالث

وجة المستشار دكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الشكر إلى المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، و محمد أبو العينين، وكيل المجلس؛ لدورهما المقدر والمنتج في القيام بمهام وكالة المجلس وتعاونهما المثمر معي في مكتب المجلس.

جاء ذلك فى كلمة رئيس المجلس بمناسبة فض دور الإنعقاد الثالث وأضاف "جبالى" وأجد لزاماً علي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية ولجميع الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس، الذين قدموا صورة مضيئة للممارسة البرلمانية الصحيحة التي تعمل للمصلحة الوطنية.

كما أحمل كل التقدير والإعزاز لنائبات البرلمان اللاتي استطعن أن يكن نموذجاً مشرفاً للمرأة المصرية، بمشاركتهن الفعالة في أنشطة المجلس كافة وأحيي نواب المجلس من الشباب فهم أمل المستقبل.

كما أتوجه بخالص الشكر إلى الغرفة الثانية للبرلمان- مجلس الشيوخ- بكامل هيئتها وعلى رأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق (رئيس مجلس الشيوخ)، على ما قدموه من رأي سديد فيما عرض عليهم من موضوعات.

وباسمي وباسمكم جميعاً أوجه خالص شكري وتقديري للسيد الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ فقد كان لتوجيهات سيادته لأعضاء حكومته، ولهيئة مستشاري مجلس الوزراء، بضرورة التنسيق الدائم والتعاون المستمر مع مجلس النواب، على أساس من التكامل والتفاهم، أكبر الأثر للوصول للأفضل وبلوغ أنسب الحلول، فلهم منا جميعاً كل الشكر والتقدير.

وأتوجه بالشكر إلى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية على جهوده الدائمة في التنسيق بين المجلس والحكومة.

وأوجه كل الشكر والتقديرالمستشارأحمد مناع، الأمين العام للمجلس، ولمستشاري الأمانة العامة، ولجميع العاملين بالأمانة العامة، فلهم مني كل التقدير.

كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس) على جهوده المتميزة وعمله الدؤوب، فلسيادته كل التحية والتقدير.

وأقدم شكري العميق وشكر المجلس لأجهزة الإعلام والصحافة، والمحررين البرلمانيين، الذين حرصوا على نقل صورة أمينة للممارسة البرلمانية داخل المجلس ولجانه.

كما أقدم خالص شكري وشكر المجلس ، ولجميع السادة العاملين بالمجلس ، ولضباط وأفراد شرطة المجلس، لتفانيهم في أداء واجبهم.

وعرض مقرر الجلسة إنجازات مجلس النواب فى دور الإنعقاد الثالث (أكتوبر 2022- يوليو 2023).

وذكر فى كلمته "مجلس النواب يواصل أداء مهامه البرلمانية على جميع المستويات: التشريعية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والرقابية؛ ليؤدي دوره المنوط به في خدمة الوطن، طبقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية.

وبعد مناقشات مستفيضة ومراجعات قانونية دقيقة، أسفرت جهود أعضاء المجلس عن إدخال العديد من التعديلات المهمة على أغلب مواد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومن السادة أعضاء المجلس، حتى تخرج في إطار دستوري وتشريعي سليم. وقد أقر المجلس حُزمة من التشريعات المهمة والحيوية على المستويات كافة.

فعلى مستوى الأداء التشريعي أقر المجلس عدداً من القوانين خلال هذا الدور بلغت نحو (188) قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1684)، كان من أبرزها ما يلي:

وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية:

ناقش المجلس وأقر عدد (44) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومى، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحى.

وعلى صعيد الأداء الرقابي للمجلس، مارس مجلس النواب دوره الرقابي على أعمال الحكومة من خلال جلساته العامة واجتماعات لجانه النوعية للوصول إلى حلول واقعية لأية مشكلات تواجه المواطن والعمل على إزالة أية عقبات تعيق وتيرة التنمية المستدامة، وقد ناقش المجلس خلال الجلسات العامة عدداً من الأدوات الرقابية المختلفة:البيانات العاجلة: (19 و طلبات الإحاطة: (1317) والأسئلة: (204) والاقتراحات برغبة: (487)

وبالنسبة لنشاط اللجان النوعية:

كان للجان النوعية خلال هذا الدور نشاطاً مكثفاً، حيث مارست مهامها البرلمانية بشكل موسع على المستوى التشريعي والرقابي:

فقامت اللجان النوعية بدراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بدقة بالغة لإخراجها بما يتفق وأحكام الدستور ولتكون في أفضل الصيغ التشريعية في إطار من التنسيق المتكامل مع الحكومة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من فلسفة القانون، حيث بلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان إلى (1250) تقريرًا، ناقش المجلس منها نحو (970) تقريرًا.

كما مارست اللجان النوعية مهامها الرقابية من خلال عقد اجتماعات موسعة مع السادة الوزراء ومساعديهم، وممثلي الجهات المعنية للوقوف على العديد من العقبات التي تواجه المواطنين، ووضع حلول عاجلة لها بحيادية وموضوعية تامة.

حيث ناقشت اللجان النوعية نحو (2544) طلب إحاطة خلال هذا الدور.

وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو (2410) اجتماعات، بإجمالي عدد ساعات بلغ (3200) ساعة.

وقامت اللجان النوعية بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية بلغت نحو (16) زيارة. جاءت جميعها للوقوف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة.

نشاط مجلس النواب فيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية:

تابع مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث مهامه في الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها إحدى الأدوات المهمة للدولة المصرية لتعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم، بما يخدم مصالح وأهداف الدولة المصرية في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

فخلال دور الانعقاد الحالي شارك السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس، على رأس وفد برلماني في أعمال كل من الجمعية الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في رواندا في أكتوبر الماضي، وأعمال الجمعية الـ 146 للاتحاد، والمُنعقدة في البحرين، في مارس الماضي، وتُوجت هذه المشاركة بموافقة الاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مصر مكتباً إقليمياً للاتحاد البرلماني الدولي بالمنطقة العربية.

وتأتي هذه الموافقة اعترافاً بالدور التاريخي والمشهود والرائد للبرلمان المصري في الاتحاد البرلماني الدولي، وستعمل مصر من خلال هذا المكتب على تقديم كافة أشكال الدعم للبرلمانات العربية والأفريقية الشقيقة، وهو ما سيجعل من هذا المكتب الإقليمي جسراً للتعاون البرلماني العربي الأفريقي.

نظم مجلس النواب بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي الاجتماع البرلماني العالمي على هامش أعمال الدورة الـ ٢٧ لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة واسعة من وفود برلمانية من أكثر من ٦٠ دولة فضلاً عن المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، وبحضور عدد من رؤساء البرلمانات والشخصيات الدولية رفيعة المستوى.

كما شارك السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المٌنعقد في القاهرة في فبراير الماضي، وكذا المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي، المُنعقد في العراق، وما أسفر عنه هذا المؤتمر من زيارة وفود عدد من برلمانات الدول العربية من بينها مصر إلى سوريا؛ لتقديم الدعم والتضامن مع الشعب السوري.

وشارك السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس على رأس وفد برلماني في زيارة تاريخية لمجلس النواب الليبي الشقيق، في إطار الحرص المصري الدائم، على إبداء التضامن مع الأشقاء في ليبيا، خلال مسيرتهم نحو استعادة استقرار الدولة الليبية، وبناء مؤسساتها.

كما حرص مجلس النواب على المشاركة من خلال مُمثليه في أعمال اجتماعات البرلمان الأفريقي، والبرلمان العربي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتحديات الإقليمية المشتركة، وتعزيز التعاون والشراكة مع الدول الأعضاء في هذه المنظمات.

وخلال دور الانعقاد الحالي استقبل المستشار الدكتور رئيس المجلس، بمقر المجلس، عدداً من رؤساء المجالس التشريعية للدول الشقيقة والصديقة، حيث تناولت هذه اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك، وتبادل الرؤي تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك.