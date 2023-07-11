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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ثلاثي منتخب الأولمبي يٌشاركون في تدريبات الزمالك إستعدادًا لمباراة الأهلي

من مران نادي الزمالك
من مران نادي الزمالك

تواجد صباح اليوم الثلاثاء في تدريبات نادي الزمالك، التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، ثلاثي المنتخب الأولمبي  بعد انتهاء بطولة أفريقيا تحت 23 سنة ، استعدادا لمواجهة الأهلى المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، جاء ذلك عقب عودة الثلاثي إلى  القاهرة بالأمس بعد المشاركة مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام التي أقيمت مؤخرا في المغرب.

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مران الزمالك.. أورسويو يخصص فقرة خططية قبل لقاء الأهلي

قدم أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك ، على تقديم التحية للثلاثي " حاتم سكر _ محمد طارق _ حسام عبد المجيد" على الأداء الذي ظهروا به مع المنتخب الأولمبي، و المساعدة في التأهل الفراعنة  إلى أولمبياد باريس 2024 .

 

انتظم الثلاثي  في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي  صباح يوم الثلاثاء ، شارك الثلاثي  في الحصة التأهيلية أو الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية استعدادا للمواجهة المقبلة.

 

يلتقي الزمالك لمواجهة  لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاهلي  

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء الخميس القادم في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، 8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

 

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