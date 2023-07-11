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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الاحتفاظ بجميع فريق عمل حديقتي الحيوان والأورمان

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

تحت عنوان "لمة الأهل" أقام التحالف المصري لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان إفطارا صباح اليوم لجميع العاملين بالحديقتين بحضور فريق التطوير والتشغيل الأجنبي ومشاركة المهندس ماجد السرتي رئيس شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان وخلال الاحتفالية.


أكد محمد كامل أحد مسؤولي ملف تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، إنه سوف يتم تنفيذ قرارات جديدة بشأن جميع العاملين والموظفين بحديقتي الحيوان والأورمان. منها نظام تأمين صحي جديد وتغير مواعيد العمل لتكون من 10 صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

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الاحتفاظ بجميع فريق عمل حديقتي الحيوان والأورمان


وأكد أنه سوف يتم الاحتفاظ بجميع فريق عمل حديقتي الحيوان والأورمان، من عمال وموظفين وهيكل إداري. وطمأن كامل الموظفين، مؤكدا أن هناك توجيهات من الدولة بعدم التفريط في العاملين وأوضح أنه لن يكون هناك عمال حديقتين، بل جميع العمال سيكونون لحديقة واحدة، لأنه سيتم ضم الحديقتين معًا مشيرا إلى أن  الحديقتين في حاجة لمضاعفة أعداد العاملين والموظفين 
ومن ناحيته أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لـ حدائق الحيوان، استمرار كافة العاملين بحديقتي الحيوان والأورمان بعملهم دون التفريط في أي منهم لأنهم خبرات نادرة يصعب تعويضها، موضحا أن عمال الحديقة سوف يقومون بتقديم الرعاية البيطرية والتغذية للحيوانات خلال فترة التطوير.

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وكانت وزارة الزراعة قد قامت بتسليم الحديقتين إلى التحالف المصري الذي يقوده شركة الإنتاج الحربي للمشروعات وذلك للبدء في تطوير حديقتي الحيوان والاورمان بنظام حق الانتفاع تحت إشراف الاتحادين الإفريقي والعالمي لحدائق الحيوان
ومن جانبهم اعرب العاملون بالحديقتين عن سعادتهم بالاحتفالية اليوم وايضا تصريحات مسئول تطوير الحديقة مؤكدين على دعهم للجهود المبذولة في هذا الشأن حتى تعود حديقة الحيوان الى التصنيف الدولي لحدائق الحيوان وإلى المكانة التى تليق بها كاقدم حديقة حيوان في افريقيا.

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