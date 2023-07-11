مران الزمالك.. أورسويو يخصص فقرة خططية قبل لقاء الأهلي

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، فقرة تدريبات خططية للاعبين، على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الأهلى المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

و شهدت الفقرة الخططية التي شارك فيها جميع اللاعبين تنفيذ بعض الجمل و الأمور التكتيكية الخاصة بخطة اللعب استعدادا للمواجهة المقبلة.

و استمرت هذه الفقرة لفترة طويلة خلال المران تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني و مدحت عبد الهادي المدرب العام.

وخاض بعدها اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

وحرص أوسوريو و مدحت عبد الهادي على الإشراف وقيادة التقسيمة، و تم نقل التعليمات بشكل مستمر خلالها و تصحيح بعض المواقف الفنية، و الإجتماع باللاعبين سواء بشكل جماعي أو فردي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

تترقب عشاق كرة القدم المصرية لمتباعه مباراة الزمالك والأهلي مساء الخميس المقبل ، في المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري المصري الممتاز .

يعتلي الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة ،فيما الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 59 نقطة.