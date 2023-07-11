أسبوع الموضة في باريس للكوتور يتزين بفساتين السهرة والقفاطين حاضرة بقوة (صور)

رصدت عدسات الصحافة والإعلام عروض الأزياء الهوت كوتور لتبرز تصاميم فساتين السهرة في خريف 2023، لتختار صاحبات الذوق الرفيع ما يتناسب مع حياتها العملية والاجتماعية.

وسيطرت القفاطين بتوقيع كريستيان ديور على موضة خريف 2023، وتنوعت تصميماتها بين السادة والكشكاكش التي زينت فساتين بأكملها، كما لاحظ التطريزات المتقنة والتي تتميز بها عادة عروض الخياطة الراقية.

فساتين ديكولتيه نجمة أسبوع باريس

وجاءت فساتين السهرة الديكولتيه لتثبت حضور مميز على منصات عروض الأزياء في بباريس للهوت كوتور لتعيد الروح لمحبي هذا الأستايل،

حيث تألقت عارضة ماركة انطونيو غريمالدي Antonio Grimaldi بفستان رمادي طويل بقصة حورية البحر Mermaid Dress مزدان بتطريز ناعم ومنسق مع صندال فضي.

فساتين سهرة على طراز القفطان

لم يستطيع أحد في عالم الموضة تهميش الثقافة الشرقيه باعتباؤها واحدة من أهم مصادر الإلهام لدور الأزياء الكبيرة.

لذا قدم ، دار كريستيان ديور Christian Dior قسم كبير خاص مجموعتها لخريف 2023 للفساتين المستوحاة من القفاطين، ولاقى تصميم الفستان الواسع طويل الأكمام المزين بالترتر والمنسق مع صندال أبيض إعجاب صاحبات الذوق الراقي.

فساتين سهرة مكشكشه تزين أسبوع الكوتور

لاقت فساتين السهرة المزينة بالكشاكش إعجاب محبات الموضة لتسيطر على مجموعات أزياء الكوتور لخريف 2023، وقدمت مجموعة ماركة جيامباتيستا فالي Giambattista Valli من الفساتين المصممة بتنانير ضخمة، جذب الفستان السيمون منسدل الأكمام والمزين بالترتر اللامع حول البطن، نسقيه مع صندال من نفس لونه أو باللون الفضي الأنظار.

فساتين سهرة بتطريزات ملونة بتوقيع مصمم الأزياء العالمي جورج حقيبة

قدم مصمم الأزياء العالمي جورج حقيبة مجموعة متنوعة ورائعة من الفساتين المحبوكة بالتطريزات المتقنة ليؤكد للجميع ان لا يمكن تزين عروض الأزياء الراقية بدونها.

ونجح جورج حقيبة في تقديم فستان طويل مجسم بأكمام طويلة صمم من قماش ناعم ملون ومحدد الخصر بحزام أخضر فاتح مطرز بألكامل بشكل محبوك ناعم ليجذب صاحبات الذوق الخاص.

فساتين سهرة مزدانة بالريش

لا يمكن تصور عروض الأزياء الراقية بدون فساتين السهرة المزينه بالريش الناعم ليصبح الخيار الأول لصاحبات الذوق الملكي.

وزينت مدرجات عروض أسبوع باريس للهوت كوتور، ووجدنا لدى ماركة Natan فستان أبيض طويل مستقيم القصة مصمم بياقة عالية وأكمام قصيرة Cap Sleeves، ومنسق مع حذاء مدبب باللون الليموني.

فساتين سهرة طبقات من منصات باريس

وعادت فساتين السهرة المؤلفة من طبقات لتثبت حضورها ضمن مجموعات الهوت كوتور، وقدمت ماركة جولي دي ليبران Julie De Libran فستان فائق الأناقة مصمم باللون الأخضر الداكن من دون أكمام وتنورة طبقتين ومنسق مع حذاء مدبب باللون الأسود.