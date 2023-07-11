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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شبانة: إمام عاشور باكورة ميركاتو ساخن في الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي سيخوض ميركاتو صيفي ناري وأن الحديث عن انضمام إمام عاشور ما هي إلا بداية للتعاقدات "السوبر" الجديدة.

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وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن لا يزال متمسكا بضم رضا بوبو لاعب فيوتشر بجانب إمام عاشور، إضافة إلى فتح خطوط مفاوضات قوية مع مصطفى فتحي.

وأشار شبانة أن الأهلي يستهدف حاليا ضم خمس صفقات جديدة وأن الصفقة القوية التي يستعد لها الأهلي لها الأهلي حاليا ستكون صفقة المهاجم الأجنبي التي يولي لها كولر إهتمام خاص.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة 127

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك، لحساب منافسات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز، الذي يحتل الأحمر صدارته برصيد 72 نقطة، بينما يأتي الزمالك رابعًا بـ 56 نقطة.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية، في تمام الثامنة والنصف مساءً يوم الخميس المقبل 13 يوليو الجاري.

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