سلمى أبو ضيف بفستان مثير تخطف الأضواء ومنى زكي تعلق

تملك الفنانة الشابة سلمى ابو ضيف ذوقا رفيعا جعلها تتصدر اغلفة الصحف ومجلات الموضة العالمية وتصبح مثالاً تستعين به العلامات التجارية الشهيرة لترويج لمنتجاتها؛ لملامحها المصرية الساحرة وذوقها المختلفة الذي يمزج بين الأنوثة والجرأة في آن واحد.

وخطفت سلمى ابو ضيف الأضواء نحو ذوقها المختلفة في اختيار إزيائها اللافته التي تتسم بالأنوثة والبساطة في آن واحد، لتشبه عارضات الأزياء العالميات بلمسة مصرية ساحرة.

وتألقت سلمى ابو ضيف بإطلالة لافته، حيث ارتدت فستان قصير، بدون أكمام، مكشوف الظهر، صمم من قماش لامع كـ لاميه بألوان متداخلة بين البرتقالي والفضي عكس قوامها بشكل مثير، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

وتنوعت في تصفيف خصلات شعرها الأسود لتظهر جمال بطريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

ونجحت سلمى أبو ضيف في لافت انتباه النجمة مني ذكي لتعجب بإطلالتها وتعلق على الصور، قائلة: “ خطيرة".

سلمى أبو ضيف من مواليد 2 فبراير 1994 ممثلة وعارضة أزياء مصرية.

حياتها

ولدت في 2 فبراير 1993 بمدينة القاهرة، وحصلت على شهادة بكالوريوس إعلام من جامعة مصر الدولية. بدأت العمل في سن 16 كمذيعة راديو «رحاب إف إم» على الإنترنت. إلى جانب عملها كعارضة أزياء. شاركت في حدث الاحتفال بالعيد الأول لمجلة «فوغ آرابيا»، وظهرت على غلاف المجلة بمشاركة: صبا مبارك، شيرين رضا، هيا عبد السلام وأمل بوشوشة.