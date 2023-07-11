سقوط تشكيل عصابي تخصص في تزوير تأشيرات السفر بالقاهرة

تمكن رجال مباحث الأموال العامة، من القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام احد الأشخاص و سيدة، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة، الغربية، بتكوين تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع شخصين متواجدين بالخارج، تخصص فى تزوير تأشيرات السفر المنسوبة للعديد من الدول للراغبين فى السفر للخارج بعد إيهامهم بكون التأشيرات الممنوحة لهم صحيحة وتم إصدارها بالطرق القانونية على خلاف الحقيقة نظير حصولهم على مبالغ مالية منهم.

ضبط متهمين بحوزتهما 3 أكلاشيهات منسوبة لسفارات أجنبية

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المتهمين "المتواجدين بالبلاد" وبحوزتهما 3 أكلاشيهات منسوبة لسفارات أجنبية يتم استخدامها فى مهر التأشيرات المزورة المثُبتة على جوازات المسافرين، وهاتف محمول، و2 جهاز لاب توب، ومبلغ مالى.

وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة فنيًا تبين أنها تحتوى على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى عبارة عن تأشيرات دخول منسوبة لإحدى الدول مزورة ، وصور جوازات سفر لإحدى الدول بأسماء أشخاص مختلفة، ورسائل نصية ومحادثات صوتية بينهم وبين عملائهم، وموقع إلكترونى احتيالى باسم أحد المتهمين بإحدى الدول.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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