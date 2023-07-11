الخطوات والمستندات المطلوبة لاستخراج توكيل قضايا من الشهر العقاري

تعتبر مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، واحدة من أكثر الجهات الحكومية التي يلجأ إليها المواطنون، وذلك لما توفره من خدمات كثيرة فيما يخص عمل العقود والتوكيلات وتوثيقها.

وتستهدف توفير الوقت والجهد المبذول بتوفير الخدمات أمام المواطنين بكل سهولة ويسر، ومن بينها، وذلك في إطار تنسيق وزارة العدل مع وزارتي التخطيط، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعتبر توكيل القضايا من أكثر الأمور التي يتم إنجازها داخل الشهر العقاري، وهو التوكيل الذي يحرره المواطن لمحام ما، حتى يتولى مسؤولية قضية له أمام المحكمة.

المستندات الملطوبة من أجل عمل توكيل رسمي عام في القضايا

المستند الأول أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل.

المستند الثاني المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتقديم خدمة “توكيل رسمي عام في القضايا”، هو اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته

المستند الثالث هو أن يكون الوكيل محاميًا.

تكلفة عمل توكيل رسمي عام في القضايا

وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سعر تقديم خدمة “توكيل رسمي عام في القضايا”، 30 جنيهًا، يضاف لها جنيه واحد للمحاماة.

وزير العدل

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل عدة قرارات وزارية بإتاحة العمل في 44 فرع توثيق موزعة على 20 محافظة.

وجاءت أسماء المحافظات المتواجد بها الفروع كالتالي: القاهرة – الجيزة – بور سعيد – الشرقية – البحيرة -القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية – الوادي الجديد – المنيا – بني سويف – أسوان – أسيوط – الفيوم – سوهاج – البحر الأحمر - الأقصر – السويس – الغربية – المنوفية.

وشمل القرار فروع التوثيق التابعة لمكاتب الشهر العقاري وسيارات التوثيق المتنقلة وفروع التوثيق بمقرات شركتي اتصالات وأورانج، وبنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وسيارات التوثيق المتنقلة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة فتح وتشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية تيسيرًا على المواطنين، وتلبية الاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.