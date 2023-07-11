تباين الآراء حول مستوى أسئلة امتحان مادة الديناميكا لطلاب الشرقية

أدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية العامة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الديناميكا، على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والأمنية حفاظاً على سلامة الطلاب، والهيئة المشرفة الامتحانات.

وتباينت آراء الطلاب حول أداء الإمتحان، فمنهم من أكد أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وتمكنوا من الإجابة عليها، والعدد الآخر أكد أن بعض الأسئلة جاءت غير مباشرة وفي مستوى الطالب فوق المتوسط والتي كانت تحتاج إلى تركيز ووقت إضافي حتي يتمكنوا من الإجابة على الأسئلة كافة.

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن جميع اللجان مؤهلة لإستقبال الطلاب الشهادة الثانوية، لافتا أنه تم تشكيل لجان للمرور على المدارس تحت إشراف مديرو عموم الإدارات التعليمية، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة، فضلا عن التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة، ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت .

وشدد وكيل أول الوزارة، على الجميع بالإلتزام بالقواعد واللوائح، والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والانضباط والنظام داخل اللجان، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم، مؤكدا توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ علي النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.