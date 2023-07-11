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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس المتهم بإطلاق النيران على نجل شقيقه بسوهاج 4 أيام

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت النيابة العامة بحبس شاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اعتدائه على نجل شقيقه بإطلاق الأعيرة الخرطوش، وإصابته بطلق خرطوش بكف اليد اليُمنى، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد باعتداء شاب عشريني على نجل شقيقه في سوهاج.

 

وبالانتقال والفحص تبين إصابة المدعو "عبدالرحيم م. أ. س" 27 سنة عامل ويقيم دائرة المركز، وبسؤاله اتهم شقيق والده المدعو "أحمد أ. أ. س" 23 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته المنوه عنها في البداية، بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض آلت إليهما بالميراث بجوار منزلهما، دائرة المركز.

 

تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم في الواقعة "فرد خرطوش محلي الصُنع" بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

 

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