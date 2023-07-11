عاجل
الأسبرتام يدخل مرحلة الخطر.. سم قاتل يفتك بالإنسان 39 شركة عالمية من رواد التجارة الإلكترونية تسجل في ضريبة القيمة المضافة
الثلاثاء 11 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تأخيرات في حركة قطارت السكة الحديد اليوم الثلاثاء تصل إلى ساعة ونصف

تأخيرات وتهدئات
تأخيرات وتهدئات قطارات السكة الحديد

 تأخيرات وتهدئات قطارات السكة الحديد.. شهدت حركة قطارات السكة الحديد، اليوم الثلاثاء 11 - 7 - 2023، تأخيرات وتهدئات، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية تأخيرات وتهدئات قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء.

txt

وزير النقل: لو كنت رئيسًا للزمالك لهنأت الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

txt

وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات

تأخيرات قطارت السكة الحديد اليوم الثلاثاء

أولًا: خط (القاهرة / الإسكندرية):

متوسط تأخيرات القطارات مدة 40 دقيقة.

 

ثانيًا: خط (القاهرة / السد العالي):

 تأخيرات وتهدئات قطارات السكة الحديد

 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

 

- (القاهرة / أسيوط) مدة 60 دقيقة.

 

- (أسيوط / أسوان) مدة 80 دقيقة.

 تأخيرات وتهدئات قطارات السكة الحديد

ثالثًا: خط (بنها / بور سعيد):

متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة.

 

رابعًا: خط (طنطا / المنصورة / دمياط):

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.

 

خامسًا: خط (قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة):

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.

 

 قطار السكة الحديد:

 تأخيرات وتهدئات قطارات السكة الحديد.. واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك، وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وأهابت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

قطاعات السكة الحديد: 

 تقوم وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر بعمليات تطوير وتحديث بكل قطاعات السكة الحديد والتى من ضمنها تركيب بوابات إلكترونية وتعيين كمسارية أبواب وأفراد أمن إداري لمتابعة عملية الدخول والخروج من المحطات وطبقًا للتعليمات المنظمة لذلك، التي تتضمن منع دخول، أو خروج أي راكب، إلا بعد الحصول على تذكرة السفر.

 ناشدت السكة الحديد جمهور السادة الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول، حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية، أو بعد اطلاع الكمسارية الموجودة بأبواب المحطات على تذكرة السفر، سواء للدخول، أو الخروج من المحطات، وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بباقى المحطات تجنبًا لدفع غرامة، وذلك حفاظًا على موارد الهيئة.

 

مواد متعلقة

بيان عاجل من السكة الحديد حول تغيير مواعيد قطارات الوجه البحرى

وزير النقل: لو كنت رئيسًا للزمالك لهنأت الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

كامل الوزير يكشف حقيقة زيادة أسعار وسائل النقل (فيديو)

وزير النقل: السيسي وجه بتكييف عربات الدرجة الثالثة لخدمة المواطن البسيط (فيديو)
الجريدة الورقية