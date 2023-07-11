«صن رايز» تقدم كل ما هو جديد فى عالم السياحة

إلى جانب مستوى الخدمة الرفيع والرقى فى البنيان والتنوع فى مواقع الفنادق، واحد من أهم أسباب اشتهار وتقدم «صن رايز» هو تقديم كل ما هو جديد فى عالم السياحة وإعطاء خدمات شاملة تجمع كل ما يمكن للمسافر احتياجه فى مكان إقامته.

من أجدد ما تقدم «صن رايز» لجميع زائريها فى فنادقها الراقية هى غرف النوم المطلة مباشرة على حمام سباحة خاص. كانت دائماً تلك الغرف متاحة لمن يتعدى عمره الـ١٦ عاما فقط ولكن لكون تلك الغرف الأكثر طلباً وحباً واختياراً بين الغرف، قررت إدارة الشركة فتح باب الاستمتاع بتلك المزايا الخلابة من قبل العائلة والأطفال أيضاً وتشارك فى صناعة الوقت العائلى السعيد الذى ينتظره كل شخص عندما يسافر.

مبدأ «سويم آب» متوفر فى الغرف والأجنحة وتختلف فى الإطلالات لتعطى الزائر كامل حرية الاختيار. تأتى الغرف بوسائل راحة تفوق الخيال وتقدم المستوى الأفخم فى الراحة والخصوصية مما يضمن عطلة لا مثيل لها.

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