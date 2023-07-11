«الأرصاد» تكشف سبب استمرار الارتفاع في درجات الحرارة

يعد يوليو وأغسطس من أكثر شهور السنة ارتفاعًا في درجات الحرارة، وتؤكد هيئة الأرصاد الجوية أن نسب الرطوبة هي العامل المؤثر خلال هذه الفترة.

تقول الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيوينية، أن مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، والذي يبدأ تأثيره دائما في شهر يونيو، ويمتد تأثيره ويتزايد خلال شهري يوليو وأغسطس.

وأوضحت أن المناطق القريبة من السواحل الشمالية والبحار والمحيطات يزيد من الإحساس بالحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات، لافتة إلى أن المناطق الداخلية البعيدة عن المسطحات المائية والبعيدة عن مصادر المياه تكون أعلى تأثرًا بدرجات الحرارة بسبب ارتفاع الرطوبة ما بين درجتين إلى 3 درجات.

وتابعت أنه على سبيل المثال فإن القاهرة وشمال الصعيد، تكون أعلى من درجة الحرارة الواقعية بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، أما السواحل الشمالية تكون أعلى بعض الشئ لأنها قريبة من مسطح البحر المتوسط، فبالتالي يكون الاحساس بالحرارة بسبب الرطوبة أعلى بحوالي أربع وخمس درجات.

وعن توقعات الهيئة لدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، قالت مدير مركز الاستشعار عن يعد، إننا نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بقيمة درجتين أعلى من المعدل، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس، وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة ما بين 37 و38 درجة مئوية، والسواحل الشمالية ستتراوح ما بين 33 و34 درجة مئوية«.

