ثلاث مقترحات أمام الجبلاية للموسم الجديد بعد تأجيل دوري المحترفين

قرر مسئولي اتحاد الكرة عقد جلسة مع ممثلي أندية دوري القسم الثاني والثالث اليوم وشهد الاجتماع إصرار أندية القسم الثاني والثالث على مطلبهم بإلغاء دوري المحترفين أو تأجيله وتنفيذه على مراحل لتجنب تعرض الأندية للظلم.

حضر الاجتماع من مجلس إدارة اتحاد الكرة خالد الدرندلي واللواء مشهور ودكتور ايهاب الكومي ومحمد ابوالوفا.

واكد مسئولي الاتحاد أن هناك اتجاه لتاجيل تطبيق نظام دوري المحترفين فيما الأندية بعدد من المقترحات لشكل الدوري أبرزهم ثلاث مقترحات .. المقترح الأول إقامة دوري القسم الثاني على ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 20 فريق يضم الأندية الصاعدة من القسم الثالث والهابطة من الدوري الممتاز.

فيما كان المقترح الثاني هو إقامة الدوري على أربع مجموعات يصعد منهم اربع فرق الاوائل وتقام بينهم دورة ترقي يصعد منها المراكز الثلاثة الأولي للدوري الممتاز.

ممثلي أندية دوري القسم الثاني والثالث

بينما المقترح الثالث هو إقامة الدوري لستة مجموعات على أن تضم كل مجموعة 14 فريق مجموعة شمال الصعيد ومجموعة لجنوب الصعيد ومجموعتين لاندية القاهرة والقناة ومجموعات لاندية الوجه البحري على أن يصعد الأول والثاني من كل مجموعة وتقام دورة رباعية بين اوائل كل منطقة يصعد من كل دورة المركز الاول للمنتاز .

ومن المقرر أن يتم ارسال المقترحات الثلاثة لاتحاد الكرة بشكل رسمي خلال ساعات على أن يقرر اتحاد الكرة الشكل الذي سيقوم على أساسه الموسم القادم بالقسم الثاني خلال الأيام المقبلة.