شنايدر إلكتريك تكرم شركاء النجاح الفائزين بجوائز تأثير الاستدامة لعام 2022

ثلاث شركات مصرية تحصد جوائز تأثير الاستدامة..

أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، أسماء الشركات المصرية الفائزة بجوائز تأثير الاستدامة لعام 2022 عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، احتفاءً بالدور الريادي الذي يقومون به في دعم التحول والتوسع في استخدام الكهرباء وتحقيق الاستدامة، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الابتكار، سواء على مستوى عمليات الشركة أو الخدمات المقدمة لعملائهم، بما يحد من تأثيرات الطاقة السلبية على تغير المناخ. تم الإعلان عن الشركات الفائزة في حفل ضم أعضاء من فريق إدارة شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي وعدد من شركاء الشركة من مختلف القطاعات.



تأتي جوائز تأثير الاستدامة وهو الحدث العالمي الأول والفريد من نوعه، كجزء من برنامج أكبر وهو"الشراكة من أجل الاستدامة"، استكمالا لمبادرات شنايدر إلكتريك لدعم شركائها في كافة الأسواق من أجل مستقبل أكثر استدامة. تم تصميم البرنامج لمساعدة الشركاء الذين نجحوا في تعزيز النمو عبر تبنّي تقنيات الجيل الرابع من الكهرباء 4.0 والحلول الذكية للاستدامة والطاقة، واستفادوا من الركائز الأساسية لعمل الشركة، والمتمثلة في تطبيق الرقمنة وإزالة الكربون على تحقيق الاستدامة، سواء على مستوى عملياتهم التشغيلية أو الخدمات المقدمة لعملائهم لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز جاهزية الأعمال لمتطلبات المستقبل.وقد فاز بتلك الجوائز كل من مجموعة حسن علام القابضة، وشركة تيبكو (الشركة العامة للمشروعات الفنية)، وشركة انفينيتي إلكتريك.



وفي كلمته بهذه المناسبة، قال رامي مصطفي، نائب الرئيس للقطاع السكني والتوزيع وقطاع المشروعات بشركة شنايدر إلكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، "إن تحقيق أهداف الشركة يلزمه تضافر جهود كافة شركائها، من خلال التوسع في تبني حلول الاستدامة التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وهو هدف عالمي في ظل التأثر بالتغيرات المناخية التي نشهدها. إن شنايدر إلكتريك وضعت ست إلتزامات طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة، لذلك نعمل على التوسع في عقد شراكات من شأنها المساعدة في تسريع وتيرة تحقيق أهداف الشركة لمستقبل بلا انبعاثات كربونية يعمل على ترشيد الاستهلاك والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للعملاء. إن دعم الشركات الرائدة في مجال التحول والتوسع في استخدام الكهرباء وتحقيق الاستدامة والاحتفاء بها، هدفه تحفيز كافة الشركات داخل السوق المصري حتى الناشئة منها على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة من شأنها تعزيز عمليات التشغيل بها والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، إيمانا منا بأهمية مفهوم الشراكة تحت مظلة الشراكة من أجل المستقبل من شنايدر إلكتريك".



من جانبه، عبر أحمد مدكور، نائب الرئيس للقطاع الصناعي بشركة شنايدر إلكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، عن سعادته بالاحتفاء بشركاء النجاح في مصر، قائلاً: "إننا نضع شركاء النجاح على رأس أولوياتنا، وما تحققه هذه الشركات من نمو وتطور هو جزء أساسي من استراتيجية شنايدر إلكتريك وهدفها لتحقيق الاستدامة، وخلق آثر إيجابي سواء على مستوى عمليات شركائها أو الخدمات المقدمة لعملائهم كمثال يحتذى به للآخرين. إن الشركات الفائزة بجوائز تأثير الاستدامة لعام 2022، لعبت دوراً كبيراً في تسريع مسار تحوّل الطاقة على مستوى المنطقة، بما يسهم في تحقيق استراتيجيات الحياد المناخي، لذلك فنحن مستمرون في تقديم الدعم اللازم والفعال لكل شركائنا، لمواكبة التغيرات التكنولوجية والتحول الرقمي الذي يشهده قطاع الطاقة، وتعزيز استخدام الحلول المبتكرة والمساعدة على تنفيذ خطط النمو وضمان الربحية، وتمكين القدرات التكنولوجية الخاصة بشركاء النجاح، لضمان تحقيق أهداف الاستدامة ودعم معالجة التحديات العالمية مثل التغير المناخي وتحوّل الطاقة".



وتأتي جوائز تأثير الاستدامة من شنايدر إلكتريك بإنجازات مجموعة واسعة من الشركاء ضمن فئتين الاولي هي الاستدامة من خلال التأثير على الشركة، وهي فئة مخصصة للشركاء الذين ينجحون في تعزيز ريادتهم في مجال الاستدامة من خلال إزالة الكربون من عملياتهم، أما الثانية وهي الاستدامة والكفاءة جاءت للتأثير على العملاء، وهي فئة مخصصة للشركاء الذين ينجحون في تعزيز ريادتهم في مجال الاستدامة من خلال مساعدة عملائهم على تحقيق تطلعاتهم في إزالة الكربون.

فاز في فئة الجوائز الخاصة بتأثير الاستدامة على العملاء كل من مجموعة حسن علام القابضة، هى واحدة من الشركات الرائدة في مجال الانشاءات والمقاولات في مصر والشرق الأوسط، عن عدد من المشروعات الهامة للشركة وهى مراكب الشمس في المتحف المصري الكبير، ومطار سفنكس، ومحطة قطار بشتيل. قامت الشركة بتطبيق مجموعة من حلول العمارة الرقمية والكهربية في متحف مراكب الشمس باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية لضمان سلامة تلك المراكب والحفاظ عليها من عوامل الرطوبة والجو كأحد أهم الآثار المصرية والحفاظ عليها للأجيال القادمة. وفي مطار سفنكس الدولي والذي سيتم تخصيص المبني الرئيسي منه لأغراض السياحة واستقبال الزائرين، قامت الشركة بدمج الحلول التقنية للمرحلة التي تم انشائها بالفعل من المبنى والمرحلة الجديدة والتي تستهدف تحقيق كفاءة إدارة الطاقة، وتعزيز أداء الأصول، وضمان توافر واعتمادية الشبكة بما يضمن كفاءة الطاقة لكلا المرحلتين ونظم صيانة وتشغيل قوية. كما لعبت الشركة دوراً محورياً في مشروع محطة بشتيل والتي تم انشائها لتخفيف الازدحام في محطة رمسيس حيث يمكنها استقبال عدد ركاب يصل إلى 170 ألف راكب يومياَ كما أنها تحتوي على مكاتب إدارية ومحال تجارية وورش لصيانة القطارات. قامت الشركة بتوفير حلول لربط كافة المنشأت المختلفة بالمحطة من خلال بنية تحتية ذكية واستخدام أحدث حلول منصة EcoStruxure من شنايدر إلكتريك لاستخدام أحدث الحلول التكنولوجية والكهربية المقدمة من الشركة. ومن خلال تلك البنية التحتية، يمكن مراقبة والتحكم في استهلاك الطاقة مما يعمل على خفض الاستهلاك والتعامل مع الأعطال بشكل أسرع حال حدوثها حيث يعد هذا المشروع واحد من أبرز المشروعات التي تتمتع بمثل هذا المستوى من الخدمات في قطاع النقل.

أما الشركة الأخرى التي فازت بجائزة الاستدامة ضمن تلك الفئة، فهى شركة انفينيتي إلكتريك، وهي شركة متخصصة في حلول التحكم الآلي للقطاع الصناعي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي شريك معتمد من شنايدر إلكتريك. قامت الشركة بمساعدة عدد من عملائها من الشركات العالمية العاملة في السوق المصري على خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أحد منشأتها من خلال استبدال مولدات الكهرباء التي تعمل بالوقود بوحدات تزويد الطاقة اللامنقطعة Easy UPS 3-phase Modular ثلاثية الطور (3-phase) في عدد من خطوط الإنتاج عند انقطاع التيار الكهربي. كما قامت الشركة بتصميم نظام لمراقبة استهلاك الطاقة باستخدام حلول شنايدر إلكتريكPower Meters للقياس لشركة عالمية أخرى، بما ساهم في ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة. كما ساهمت الشركة في تركيب ألواح طاقة شمسية لمساعدة عدد من المشروعات الزراعية في المناطق التي لا يصل إليها تيار كهربي عن طريق استبدال مولدات الكهرباء التي تعمل بالوقود بألواح طاقة شمسية من شنايدر إلكتريك لتشغيل مضخات الري.



فيما فازت شركة تيبكو (الشركة العامة للمشروعات الفنية)، وهي شركة متخصصة في توريد حلول وخدمات نقل وتوزيع الكهرباء في السوق المصري والأسواق المجاورة، بجائزة الاستدامة عن فئة التأثيرعلى الشركة وعملياتها التشغيلية من خلال بناء محطة طاقة شمسية باستخدام منتجات وحلول شنايدر إلكتريك في هذا القطاع، المحطه تم تركيبها اعلي اسطح مصانع الشركه الموجودة بالفعل في منطقة السادس من أكتوبر بقدرة تصل إلى 1 ميجاوات. وتتميز تلك المحطة بأنها مربوطة بالشبكة القومية للكهرباء. يسهم هذا المشروع في تنويع مصادر استهلاك الطاقة داخل المنشأة الصناعية وتحقيق الاستدامة عن طريق المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية. كما ستقوم تيبكو برقمنة البنية التحتية الخاصة بجميع منشآتها الصناعيه لتطبيق المزيد من المبادرات التي من شأنها ترشيد استهلاك الطاقة وخفض النفقات بما في ذلك استبدال المعدات القديمة بمعدات أحدث صديقة للبيئة بالإضافة إلى تحديث و تجديد تصميمات انفاق الدهان الاكتروستاتيك الحاليه بطريقه تقلل من استهلاك الوقود الازم للمراحل المختلفه لدهان و تحميص الالواح المعدنيه المسطحة بما سيؤدي لخفض الأثر الكربوني للمنشأة.



وتضع شنايدر إلكتريك خطة طموحة تلتزم من خلالها بتسريع وتيرة التحول الرقمي، لخلق عالم أكثر اعتمادا على الكهرباء، من خلال تجنب وخفض الانبعاثات الكربونية لعملاء الشركة على مستوى العالم، بما يقدر بـ800 مليون طن، مع تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن العمليات التشغيلية لأكثر من ألف مورد بنسبة 50%، لتتماشى مع التوجه العالمي في مكافحة تأثير المناخ على تحقيق الاستدامة، وتعمل شنايدر إلكتريك من أجل بناء عالم ذي مناخ إيجابي، من خلال الاستثمار المستمر في حلول مبتكرة وتطويرها لخفض انبعاثات الكربون، لذلك تستهدف الشركة بالتعاون مع عملائها، صياغة مشهد الطاقة في المنطقة، من خلال دعم جميع الأطراف لتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة والموارد، لتحقيق التقدم والاستدامة للجميع كأحد الألتزامات الست طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة وهي المساواة، والثقة، والمناخ، والموارد، والشراكة المحلية، ودعم الأجيال.

