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الإثنين 10 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيراميدز يسقط أمام سيراميكا .. والأهلي بطلاً للدوري

بيراميدز وسيراميكا
بيراميدز وسيراميكا

سقط فريق بيراميدز في فخ الخسارة أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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بيراميدز يتعادل مع سيراميكا في الشوط الأول

وفرط بيراميدز في تقدمه بهدف في الشوط الأول ليخسر بهدفين ويمنح الأهلي فرصة التتويج مبكراً بطلاً للدوري.

تعادل مثير في الشوط الأول 

سيطر بيراميدز منذ إنطلاق المباراة وفرض ضغطاً هجومياً على سيراميكا بحثاً عن التقدم بهدف مبكر في اللقاء.

ورغم سيطرة بيراميدز إلا أن سيراميكا أهدر أخطر فرص الشوط بعد إنارد تام من وسط الملعب في الدقيقة 13 لصلاح محسن إلا أنه اضاع الفرصىة بغرابة.

هدأت أحداث الشوط وإنحصر اللعب في وسط الملعب بعد مرور الربع ساعة الأولى حتى نجح كريم حافظ في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 37 بتسديدة قوية سكنت الشباك.

إنتفض سيراميكا بعد الهدف وسجل المهاجم صامويل مادي هدف أول لسيراميكا الا أن الحكم قرر الغاءه بداعي وجود لمسة يد على اللاعب ميدو جابر.

وفي الدقيقة الاخيرة من عمر الشوط نجح صلاح محسن في تسجيل هدف التعادل مستغلاً خطأ دفاعي فادح لبيراميدز لتنتهي أحداث الشوط بنتيجة 1-1.

سيراميكا يخطف اللقاء 

وفي الشوط الثاني تحسن أداء سيراميكا هجومياً بشكل ملحوظ وأصبح الفريق الأكثر خطورة وبحثاً عن التسجيل.

وشكلت عرضيات الظهير الأيسر محمد شكري وتحركات المهاجم صلاح محسن إزعاجاً كبيراً لدفاعات بيراميدز.

وفي الدقيقة 83 ينجح المتألق صلاح محسن في تسجيل هدف الفوز لسيراميكا بعد مراوغة مميزة لمدافعي بيراميدز لتنتهي المباراة بفوز سيراميكا بنتيجة 2-1.

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