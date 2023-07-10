عاجل
حقيقة غلق جميع شواطيء الإسكندرية
الإثنين 10 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيراميدز يتعادل مع سيراميكا في الشوط الأول

بيراميدز
بيراميدز

انتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الـ  33 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2022/2023. 

txt

الرائد السعودي يعلن تجديد عقد محمد فوزير حتي 2024

جاء تقدم بيراميدز على سيراميكا عن طريق اللاعب كريم حافظ في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، بينما عادل كليوباترا النتيجة لكن الحكم قام بإلغاء الهدف.

فيما تعادل صلاح محسن لسيراميكا في الوقت الضائع من الشوط الأول..

وفي حالة  انتهت مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز بالتعادل، فإن الأهلي سيتوج رسميًا بلقب الدوري العام المصري للمرة الـ 43 في تاريخه، ليستعيد اللقب بعد غياب موسمين، حيث حقق اللقب الغريم التقليدي الزمالك.

وكان بيراميدز قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: علي جبر، أحمد سامي، محمد الشيبي، كريم حافظ

الوسط: مصطفى فتحي ، أحمد توفيق، محمد صادق، وليد الكرتي، محمد حمدي

الهجوم: فخري لاكاي

بينما بدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري، أحمدرمضان بيكهام، رجب نبيل، أحمد هاني.

خط الوسط: جاستيس ارثر، محمد توني، محمد عادل، ميدو جابر، صامويل أمادي.

خط الهجوم:  صلاح محسن.

مواد متعلقة

الرائد السعودي يعلن تجديد عقد محمد فوزير حتي 2024

تامر أمين يكشف مفاجأة حول برومو تقديم الأهلي لـ إمام عاشور (فيديو)

"الاتصالات" تفوز على المنيا 5/4 وتخطف بطاقة الصعود للمحترفين

عائق يمنع انتقال رياض محرز إلى الأهلي السعودي
الجريدة الورقية