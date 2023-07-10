أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

نجحت لاعبة التنس التونسية أنس جابر في حجز مقعدها في ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثالثة على التوالي بفوزها على التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة التاسعة على العالم في دور الرابع.

وفازت أنس جابر المصنفة السادسة عالميا على نظيرتها التشيكية بترا كفيتوفا في مجموعتين متتاليتين بنتيجة 6 /صفر و6 /3.

أصبحت أنس جابر أول لاعبة منذ تسعة أعوام تنجح في بلوغ دور الثمانية لبطولة ويمبلدون ثلاث مرات متتالية في رقم قياسي.

وكان أنس جابر قد صعدت إلى ربع نهائي ويمبلدون عام 2021 لكنها خسرت على يد البيلاروسية ارينا سابالينكا ثم بلغت المباراة النهائية العام الماضي قبل خسارتها أمام الكازاخية يلينا ريباكينا.

تصريحات أنس جابر

أعربت أنس جابر عن سعادته بالتأهل لربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس حيث قالث"ستكون مباراة صعبة، سأحاول الثأر، كانت المباراة النهائية صعبة في العام الماضي، وستجلب هذه المباراة الكثير من الذكريات ".

وأضافت النجمة التونسية " أتمنى أن ألعب بنفس الطريقة التي لعبت بها اليوم وأحقق الفوز، لانها لاعبة مذهلة".

وعن الدعم الجماهيري لها علقت أنس جابر "أحب كل لحظة أتواجد خلالها هنا، أنتم تمنحونني طاقة هائلة، أريد الفوز بكل مباراة حتى أتمكن من رؤيتكم في اليوم التالي، عليكم تذكر ذلك كوني أواجه ريباكينا.