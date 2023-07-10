تعليق قوي من روسيا على التزام أوكرانيا بالأساليب الإرهابية

أعاد "النظام الأوكراني"التأكيد على التزامه بالأساليب الإرهابية من خلال الاعتراف بمسؤوليته عن عملية استهداف جسر القرم في أكتوبر 2022، التي أودت بحياة مدنيين، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الاثنين، جاء في بيان أصدرته الخارجية الروسية اليوم: "أعلن نظام كييف مؤخرا مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي على الجسر في 8 أكتوبر 2022، الذي أودى بحياة مدنيين، مما يؤكد التزامه بالأساليب الإرهابية، ويظهر أنه لا يختلف عن أبشع تشكيلات النازيين الجدد".

يُذكر أن شاحنة انفجرت على جسر القرم صباح يوم 8 أكتوبر من العام الماضي، ما أدى لاشتعال النار في 7 عربات قطار شحن كان يعبر الجسر الذي انهار جزئيا.

وأغلق الجسر لمدة قصيرة بسبب الهجوم، قبل أن يتم ترميمه واستئناف حركة المرور عبره بين القرم وباقي أراضي روسيا.

تدمير مواقع البنى التحتية:

وفي أعقاب الاعتداء، شرع الجيش الروسي في تدمير مواقع البنى التحتية ونقاط القيادة وتجمعات قوات كييف في عموم أوكرانيا، في ضربات صاروخية دقيقة يوجهها بشكل شبه يومي.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، ألكسندر كاميشين، عن توقيع كييف وأنقرة مذكرة بشأن تطوير إنتاج الطائرات المسيرة في أوكرانيا.

وكتب كاميشين على قناته في "تلغرام" أن "مذكرة قد وقعت مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية بشأن تطوير إنتاج الطائرات المسيرة في أوكرانيا".

ووصل زيلينسكي إلى تركيا يوم الجمعة، حيث أجرى محادثات مع الرئيس، رجب طيب أردوغان.

وورد في وقت سابق، أن شركة "بايكار" ("Baykar") تتوقع بدء إنتاج الطائرات المسيرة المقاتلة Bayraktar TB2 وBayraktar Akinci في أوكرانيا في عام 2025.

وقال السفير الأوكراني لدى تركيا، فاسيلي بودنار، في أغسطس 2022، إن شركة Baykar التركية ستبني مصنعا لإنتاج طائرات مسيرة من طراز Bayraktar في أوكرانيا، حيث اشترت قطعة أرضية لهذا الغرض في منطقة كييف.

ووفق الشركة، فإن المساحة الإجمالية لمركز "بايكار" في أوكرانيا ستفوق 30 ألف متر مربع، فيما سيكون عدد المهندسين والفنيين الأوكرانيين أكثر من 300.

وفي سياق آخر، أكد الخبير في مجال الطائرات المسيرة دينيس فيدوتينوف، أن مصنع مسيرات "بيرقدار" التركية في أوكرانيا الذي يتحدث عنه نظام كييف، سيصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية إن تم إنشاؤه.