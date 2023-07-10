الكشف على 374 مواطنا مجانا فى قافلة طبية بالإسماعيلية

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية القافلة الطبية المجانية فى وحدة طوسون، والتى تستهدف أهالى مركز ومدينة الإسماعيلية، وقامت القافلة الطبية بالكشف على 374 مواطن فى أولى أيامها، وأنها بدأت اليوم الاثنين الموافق 10 يوليو 2023 ضمن خطة القوافل العلاجية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وأشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية فى العقادة الشرقية تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، الجلدية وعيادة للأسنان، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائى بالإضافة إلى التثقيف الصحى والتوعية بأهمية تلقى لقاح كورونا والتسجيل الفورى بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، لافتا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال عدد 96 مواطن بعيادة الباطنة و39 مواطن بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 10 سيدة، بالإضافة إلى استقبال عدد 123 حالة بعيادة الأطفال وفى عيادة المسالك تم استقبال 22 حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 27 حالة، بالإضافة إلى استقبال عدد 35 سيدة بعيادة النساء كما استقبلت عيادة الأسنان عدد 19 حالة و3 حالات بوحدة الأشعة.

على أن تستمر القافلة الطبية فى وحدة طوسون التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية فى استقبال المواطنين غدا الثلاثاء الموافق 11 يوليو الجارى؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.