حمزة نمرة: ألبوم "رايق" يحاكي أجواء الصيف في 13 أغنية

انتهى الفنان حمزة نمرة من تسجيل أغنيات ألبومه الموسيقي الجديد "رايق"، والمقرر طرحه مساء الأربعاء 19 يوليو.



ويفاجئ حمزة جمهوره العربي بوجبة غنائية دسمة خلال الألبوم الذي يضم في جعبته 13 أغنية، يتم إطلاقها بطريقة تسويقية مختلفة بواقع أغنية جديدة كل أسبوع وتحديدًا في أيام الأربعاء على مدار موسم الصيف.

حمزة نمرة



ويخوض نمرة مغامرة فنية جديدة خلال "رايق" حيث يعتبر أول ألبومات مسيرته الغنائية الذي يتم إطلاقه خلال موسم الصيف، ويحمل في أغنياته مذاقات موسيقية متنوعة بين الموسيقى الشرقية والفيوجن والشعبي مع الفلامنكو والأفروبيت، في حين تتنوع موضوعات أغانيه بين العاطفية والواقعية والشجن وجرعة مركزة من البهجة والتفاءل التي تتلاءم مع الأجواء الصيفية.



ويبدأ حمزة رحلة إطلاق ألبومه الجديد بظهور الأغنية الرئيسية "رايق" بشكل فيديو كليب تم تصويره في اليونان مع المخرج مصطفى السولي، على أن يتبعها كل يوم أربعاء بأغنية أو أغنيتين أسبوعيًا حتى نهاية صدور جميع الأغاني مطلع سبتمبر المقبل.

حمزة نمرة



كما يشوق حمزة نمرة جمهوره بتفاصيل الألبوم المنتظر بتوضيح اسم ومعاد ظهور كل أغنية من أغانيه، ويعتبر أحد أطول ألبوماته الموسيقية يضم أكثر من "دستة" أغاني من بينها "مرايات" و"رياح الحياة" وأغنية خاصة عن "الإسكندرية"، ومن بينها كليب تم تصويره في بريطانيا مع المخرج العالمي راجا فيردي، الذي أخرج لنجوم عالميين مثل مارشميللو وباسنجر.



ومن جانبه قال حمزة نمرة أن الألبوم يعد تجربة موسيقية مختلفة بالنسبة إليه حيث يعد أول صيفي ويضم عدد كبير من الأغاني، موضحًا أن تحضيراته استغرقت أكثر من عام، وأن كل أغنية تحمل قصة وحالة منفصلة بذاتها ومزيج بين الشجن والبهجة، وسيتم إصدارها بشكل كليبات مصورة أسبوعيًا.

حمزة نمرة



ويتعاون حمزة نمرة خلال الألبوم مع نخبة من الشعراء من بينهم عمر طاهر ومحمود فاروق ومحمد السيد وحسام سعيد، بينما تشمل قائمة الموزعين الموسيقيين كل من كريم عبد الوهاب وعمرو الخضري والكندي اندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس بجانب الملحن عمرو الشاذلي، وتم تصوير كليباته بين اليونان وبريطانيا.



ويعقب ألبوم "رايق" النجاح الجماهيري الذي لاقى ألبوم حمزة الأخير "نمرة لاونج"، الذي أحيا خلاله تجربة الألبومات الموسيقية عبر إعادة إطلاقه 8 من أشهر أغانيه بشكل موسيقي فقط دون غناء على طريقة الكليبات "الأنيميشن"، كما يأتي بعد قرابة ثلاثة سنوات من ظهور ألبومه الغنائي "مولود سنة 80".

حرص الفنان حمزة نمرة على كشف كواليس تحضيرات ألبومه السادس، المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

حمزة نمرة يعلن تحضيره لألبومه الجديد

ونشر حمزة نمرة، فيديو وهو يجلس بالقرب من البحر، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأكد قائلًا: "بداية حي للمزيكا كانت في قعدة رايقة قدام البحر، وبداية ألبومي الجديد كانت برضه في قعدة رايقة على البحر، مراحلة الكتابة باعتبارها أصعب مرحلة، لأن فيها بتتحول المشاعر المحبوسة جوايا".

الألبوم السادس لحمزة نمرة

وأضاف حمزة نمرة: “مواقف مر بيها ناس حواليا لأغاني، أغاني تقدر تسافر لبعيد وتوصل لقلوب ناس كتير، نفس الأغنية ممكن تأثر في ناس، أو تروق على ناس، ويصبح كل واحد وليه قصته وأغنيته، ألبومي السادس قرب يكون جاهز، أنتو جاهزين؟”.

وكان أحيي الفنان حمزة نمرة حفلًا غنائيًا على أحد المسارح الكبرى بالقاهرة، وذلك ضمن موسم الحفلات الشتوية المقامة هناك.

وافتتحت أبواب المسرح في السابعة مساءً، وتم الدخول من البوابات المخصصة لكل فئة، لمنع التكدس والتزاحم، وسهولة دخول الحضور إلى المسرح.

حمزة نمرة

أحدث ألبومات حمزة نمرة "نمرة لاونج" 2022

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لحمزة من خلال ألبوم "نمرة لاونج"، الذي طرحه في أواخر 2022، وحقق ملايين المشاهدات عبر يوتيوب.

غلاف موسيقي جديد لحمزة نمرة في"حمزة لاونج":

أعاد نمرة تقديم أبرز أغانيه في مشواره الفني، بتوزيع موسيقي جديد قدمه محمد علي على طريقة التخت الشرقي، زاد عليها صورة بصرية ممتعة بطريقة "أنيميشن"، التي جاء فيها لقطات مؤثرة من حقبة الثلاثينيات في مصر، بدءًا من شكل الفرقة الموسيقية ذات البدل البيضاء والـ"بيبيون"، مع التركيز على إبراز المعالم المصرية في ذلك الوقت، مثل: ميناء قناة السويس، قهوة جروبي الشهيرة.

عدد أغاني الألبوم وموسيقى التخت الشرقي على أصولها، ضم الألبوم 8 أغاني وكليبات مصورة بالـ"أنيميشن"، وهم"فاضي شوية، داري يا قلبي، طعم البعاد، استعيذوا، بلدي، فيه ناس، القصة، معلش".

وكان قال المطرب حمزة نمرة إنه يجهز لحفلته الأولى في مصر منذ أعوام قائلا: «حفلتي في مصر لها وقع خاص في قلبي، لأني أحيى حفلة في بيتي وسط أهل بلدي».

وتابع حمزة نمرة في تصريحات إذاعية عبر إذاعة نجوم إف إم : «حان الوقت أن يكون هناك حفلة في مصر لتكون مسك الختام، في حفلاتي، وأركز بعدها في الألبوم الجديد، لأن آخر ألبوم ليّ كان في آواخر 2020».

"الواقعة الأخيرة" تحقق نجاحا كبيرا

ويذكر أن طرح الفنان حمزة نمرة أغنية بعنوان "الواقعة الأخيرة" التي حققت نجاحا كبيرا عبر قناته "يوتيوب" وهي من كلمات محمد الشافعي، ألحان حمزة نمرة.

كلمات أغنية الواقعة الأخيرة

وتقول كلمات الأغنية:"واقعة ليّ بان قصادي شريط حياتي، كنت فيه قدام عينيّ الأمل كان مات في قلبي، من المعافرة دون نتيجة وإنت طول الوقت جنبي، شايفة أحلامي حقيقة كنت باهت روح وصورة، والهموم صعبة وثقيلة قوتيني وشيلتي عني، واتقاسمنا جراح كثيرة قلت لك الخوف كسرني، شكلها الوقعة الأخيرة قولتي مش هقبل سامعني لسه سكتنا طويلة إنت نور، غير كياني مستحيل، هتهد ثاني إنت نور، غير كياني مستحيل، هتهد ثاني".

حمزة نمرة

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